TRANSPORT COLLECTIF : LES ÉLUS DE LA COURONNE NORD MONTENT AU FRONT POUR EXIGER DES SOLUTIONS CONCRÈTES

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - C'est d'une seule voix que les représentants des 5 MRC de la couronne Nord et la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) ont porté leur voix jusqu'à l'Assemblée nationale pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la crise persistante du transport collectif sur leur territoire. Ils appellent à des actions concrètes, notamment d'assurer un financement stable et prévisible du transport en commun en même temps que de revoir leur gouvernance, dans le but de bonifier le transport en commun de la région. Ils réclament une rencontre rapide avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour résoudre cette impasse.

« Il est inacceptable que la couronne Nord, qui représente une part croissante de la population de la région métropolitaine, soit laissée pour compte en ce qui a trait à l'offre de service en transport en commun. Nous demandons au gouvernement de prendre les responsabilités qui lui reviennent en assurant au-delà de 2025 un financement stable et prévisible pour répondre aux besoins pressants de nos entreprises et de nos citoyens actuels et futurs », a déclaré Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la TPÉCN.

Des impacts sur l'attractivité régionale et la densification

Cet été, la Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN) ainsi que les 5 MRC de la couronne Nord ont adopté une résolution unanime pour interpeller le gouvernement sur les défis du transport collectif dans la région. Les élus soulignent que le manque d'investissements freine non seulement la capacité des entreprises à recruter et à maintenir leurs activités, mais il menace également l'attractivité de la couronne Nord pour de nouveaux projets économiques. Des entreprises se sont déjà désistées, ne pouvant compter sur une infrastructure de transport collectif adéquate pour assurer l'accès à leurs sites.

En outre, la région connaît une croissance démographique rapide, ce qui ajoute un stress sur l'offre actuelle dont l'achalandage dépasse déjà les chiffres prépandémiques. La population de la couronne Nord atteindra 700 000 habitants d'ici 2040. Sans investissements significatifs, les obligations de densification seront compromises. « La place que nous occupons dans la gouvernance des organismes de transport collectif et le financement doit être à la hauteur de notre poids démographique », a ajouté Denis Martin.

Un enjeu au cœur de la prochaine élection partielle

Les élus de la TPÉCN veulent faire de l'enjeu du transport collectif le thème central de l'élection partielle imminente dans la circonscription de Terrebonne. Tous les partis politiques seront interpellés pour connaître leur plan pour régler ce défi récurrent. Les élus de la couronne Nord lancent un message : « Les générations futures comptent sur nous. Des solutions concrètes et immédiates sont nécessaires pour garantir non seulement la compétitivité économique, mais aussi la qualité de vie à long terme de nos habitants. Il est temps que le gouvernement prenne des décisions à la hauteur de l'urgence et de l'ampleur de la situation », conclut Denis Martin.

CITATIONS :

« Sans un engagement ferme du gouvernement, il nous sera impossible d'amener à leur plein potentiel les voies réservées au transport collectif de notre MRC, ces mêmes voies réservées, faut-il le rappeler, qui sont en cours de construction sur les autoroutes 15 et 19 grâce aux investissements majeurs consentis par le gouvernement », affirme Éric Westram, préfet de la MRC Thérèse-De Blainville.

« Le développement économique de notre région est freiné par l'incertitude qui pèse sur le transport collectif. Nous avons besoin d'un plan clair et d'investissements à long terme », atteste Patrick Charbonneau, maire et préfet de Mirabel, ainsi que vice-président de la Commission de l'aménagement et de la mobilité de la CMM.

« Nous ne demandons rien d'extraordinaire : simplement que les besoins croissants de la couronne Nord soient pris en compte et que des mesures soient mises en place pour soutenir son développement », témoigne Pierre Charron, préfet de la MRC Deux-Montagnes et membre du conseil d'administration d'exo et président du Comité couronne Nord.

« Le forum de 2022 sur la mobilité avait mis en évidence la fragilisation du train de l'est (train de Mascouche), les problèmes de congestion routière et le faible niveau de services en transport collectif. Deux ans plus tard et malgré les engagements pris, nous en sommes au même point alors que les besoins augmentent : il est urgent d'y répondre! », rappelle Mathieu Traversy, préfet de la MRC Les Moulins.

« Le transport en commun est un enjeu de société et le gouvernement du Québec doit avoir une vision claire de son développement. On doit agir de façon planifiée, et concertée avec l'aménagement du territoire afin de faire du transport en commun une réelle alternative à l'automobile pour les citoyens vivant en milieu densifié », avance Sébastien Nadeau, préfet de la MRC L'Assomption.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant 625 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants: l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN)

Pour information : Camille Duval, AUCOIN Stratégie & Communication, Conseillère, Affaires publiques, [email protected], 450 512-2214