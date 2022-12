Transport collectif et électrification des transports - Début de la construction du garage d'autobus 100 % électrique de la Société de transport de Laval

LAVAL, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ont souligné le début de la construction du garage d'autobus 100 % électrique de la Société de transport de Laval (STL). Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la députée fédérale de Vimy, Mme Annie Koutrakis, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, de la députée de Fabre, Mme Alice Abou-Khalil, de la députée de Laval-des-Rapides, Mme Céline Haytayan, du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, ainsi que du directeur général de la STL, M. Guy Picard.

Ce sont plus de 142 millions de dollars que le gouvernement du Québec investit dans l'agrandissement et l'électrification de ce garage. Grâce à cette contribution de la ministre Guilbault et du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, la STL pourra augmenter de 50 % la superficie de son infrastructure et ajouter une nouvelle entrée électrique de 20 MW, ce qui équivaut à quatre fois la puissance électrique du Centre Bell. Le nouveau bâtiment misera sur l'efficacité énergétique, notamment grâce à la récupération de la chaleur, à l'éclairage écoénergétique et à des toits verts. À terme, ce garage pourra accueillir 145 autobus électriques qui permettront aux citoyens lavallois de compter sur un parc de véhicules performants et qui amélioreront la qualité de l'air en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Rappelons qu'à compter de 2025, et selon le Plan pour une économie verte 2030, tous les nouveaux autobus acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une aide financière gouvernementale seront des véhicules électriques.

Citations

« Notre gouvernement prend résolument un virage vert et poursuit ses efforts pour électrifier notre économie. Le début de ces travaux marque un pas décisif vers l'électrification du parc d'autobus sur le territoire de Laval. Ce projet rejoint deux grandes priorités du Québec : la mobilité durable et la transition énergétique. Je salue le rigoureux travail de planification et de réorganisation de la STL en vue d'augmenter son parc d'autobus 100 % électriques au cours des prochaines années. La STL est un exemple à suivre. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce projet majeur permettra de moderniser les infrastructures afin d'offrir aux Lavallois une meilleure mobilité. L'électrification des transports est nécessaire pour atteindre nos ambitieux objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Je souligne le travail de l'équipe de la STL, qui se montre proactive et plus verte dans l'amélioration de ses solutions en transport collectif. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le transport collectif joue un rôle essentiel dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. C'est pourquoi je suis heureuse de souligner aujourd'hui le début des travaux pour l'agrandissement du garage de la Société de transport de Laval, auxquels notre gouvernement a alloué plus de 85 millions de dollars en fonds fédéraux. Il s'agit d'une étape importante vers l'électrification du parc d'autobus de la Ville, ce qui l'aidera à réduire son empreinte carbone et favorisera le développement durable. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée de Vimy, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce qu'il faut voir derrière la mise en chantier de ce garage, c'est toute une vision pour le développement de Laval. Chez nous, le transport routier représente 70 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Il ne fait aucun doute que l'avenir se trouve dans le développement d'un transport collectif vert, efficace et agréable d'utilisation. Je félicite la STL pour tous les efforts déployés et remercie naturellement le gouvernement du Québec pour sa généreuse participation financière. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Nous sommes extrêmement fiers qu'un des plus grands projets d'infrastructures consacrés à l'électrification du transport en commun soit en train de se faire chez nous, à Laval. Après cinq ans de travail acharné, nous signons le début de l'agrandissement de notre garage 100 % électrique, qui va révolutionner la façon dont les Lavalloises et Lavallois se déplacent. Ce projet n'est que le commencement pour nous : cette infrastructure nous fait avancer vers l'électrification complète de notre parc d'autobus, et la transformation de notre entreprise. »

Guy Picard, directeur général de la Société de transport de Laval

Faits saillants

L'agrandissement du garage de la STL permettra notamment d'ajouter 145 cases de stationnement pour accueillir des autobus électriques.

Le coût total de ce projet, qui comprend les études, les plans et devis, les travaux préparatoires, la construction et l'électrification, s'élève à près de 246 M$.

Pour la construction et l'électrification du garage, le financement se détaille ainsi :

quelque 142 M$ sont accordés par le gouvernement du Québec;



un peu plus de 85 M$ proviennent du gouvernement du Canada ;

;

pour sa part, la Ville de Laval investit une somme de 18 M$.

