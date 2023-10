Transport collectif à Laval - Une rentrée sous le signe de la reprise de l'achalandage

LAVAL, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - À l'instar de plusieurs sociétés de transport, la Société de transport de Laval (STL) se réjouit de constater une reprise marquée de l'achalandage pour cette rentrée 2023. Après un regain de fréquentation dans les premiers mois de l'année dans le transport régulier et dans le transport adapté, la tendance à la hausse semble se maintenir avec des chiffres très encourageants. Pour certaines journées de fin de semaine du mois de septembre, la STL a enregistré des pics d'achalandage pouvant atteindre 103 % en comparaison au niveau de 2019.

Avec une reprise globale de 89 % d'achalandage dans ses autobus au mois d'août 2023 et une reprise à 91 % la première semaine de septembre, la STL enregistre encore une fois la reprise la plus importante de la région montréalaise en ce qui concerne l'achalandage moyen pour le transport régulier.

Des données encourageantes

À Laval, la rentrée scolaire pour les étudiants de moins de 18 ans s'est déroulée sous le signe de la relance avec un niveau qui s'approche également des chiffres prépandémie.

D'autre part, les données récentes de la STL montrent une reprise importante de la fréquentation des autobus sur les circuits réguliers en fin de semaine, avec un taux qui se situe au-delà du niveau de 2019. Les trajets en dehors des périodes de pointe représentent également une hausse importante avec un taux de 98 % comparé à 2019, signe que l'engouement pour le transport collectif est de retour.

Pour cette période de rentrée, l'offre de service de la STL en période de pointe s'élève quant à elle à environ 93 % du niveau prépandémie. Avec cette reprise marquée de l'achalandage, la STL peut donc s'attendre à ce que la demande dépasse l'offre de service à certains moments.

Mobilité en croissance dans les secteurs industriels

Depuis la pandémie, la STL constate une forte croissance des déplacements à l'intérieur de l'île Jésus, signe de vitalité dans les différents secteurs d'activités sur le territoire. Les déplacements vers les parcs industriels suivent cette tendance, dépassant même les niveaux prépandémie. Pour la rentrée 2023, le taux de reprise est de 105 % pour ces secteurs.

Pour soutenir cette demande, la STL a renforcé son service dans certains pôles industriels au cours des deux dernières années. Par exemple, depuis cet été, une ligne d'autobus offre des voyages tôt le matin et tard le soir pour mieux desservir le plus grand secteur industriel lavallois, le parc industriel Centre, à proximité de la gare Vimont. La ligne 345 effectue ainsi un trajet qui relie ce secteur au métro Henri-Bourassa, en desservant les trois stations de métro sur le territoire lavallois. Ce service a été mis en place pour tenter de mieux répondre aux besoins en mobilité grandissants des travailleurs industriels.

« La reprise à la hausse montre bien l'engouement à Laval pour le transport collectif sur un territoire qui s'avère de plus en plus attractif, entrainant de nouveaux besoins et défis en matière de desserte. Cette situation, conjuguée à la croissance démographique, suggère un besoin de développement de nos services sur le court terme dans un contexte où tout doit être mis en œuvre pour lutter contre les changements climatiques et ses effets », a déclaré Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

Même son de cloche au transport adapté

Les services de transport adapté ne font pas exception en ce qui a trait à la reprise. La STL observe un achalandage de 91 % du niveau prépandémie. La forte augmentation des déplacements entre 2022 et 2023 (15 %) montre également un besoin grandissant chez la clientèle du transport adapté.

Pour faciliter l'expérience des clients à bord, la STL a déployé cette année un projet pilote de paiement sans contact (crédit et débit) dans tous les véhicules de transport adapté, en collaboration avec les transporteurs COOP Taxi Laval et Chartrand Inc., une première au Québec! À ce titre, la clientèle semble apprécier la nouvelle mesure, puisque ce mode de paiement représente déjà 23 % des paiements unitaires de type comptant, une forte progression depuis sa mise en application au printemps.

Un départ sur les chapeaux de roues pour le paiement par débit

Dans la même lignée, le paiement sans contact dans le transport régulier poursuit son chemin avec un départ fulgurant pour le paiement par Débit Interac®. Ce mode de paiement semble être apprécié de la clientèle lavalloise. Depuis sa mise en service dans tous les autobus de la STL à la fin mai, ce sont plus de 130 000 déplacements qui ont été payés avec une carte de débit. Depuis le mois d'août, ce mode représente plus de 50 % des paiements sans contact.

Le paiement par débit semble donc répondre à un besoin des clients et permet de favoriser l'accès au transport en commun tout en améliorant leur expérience. La STL y voit une opportunité de convertir de nouveaux usagers vers le transport collectif, comme cela avait été le cas lors de l'introduction du paiement par carte de crédit en 2019. Un bilan plus complet de l'utilisation du paiement par débit sera toutefois élaboré ultérieurement, le temps de collecter plusieurs autres données pertinentes.

Le paiement sans contact est une initiative visant à faciliter l'expérience du client dans le transport collectif. Le projet a été réalisé grâce au soutien de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

« L'une des priorités au cœur de notre nouveau Plan stratégique de transition 2023-2025, c'est le client. Pour être certains de remplir notre mission, nous devrons miser sur une offre de service qui soit au plus près de ses besoins en mobilité. Les résultats de cette rentrée nous démontrent que nous devons poursuivre nos efforts pour assurer et améliorer le service de demain auprès de notre clientèle lavalloise. Des initiatives populaires comme l'implantation du paiement sans contact nous encouragent à poursuivre sur cette voie au bénéfice de notre communauté et du développement de la mobilité durable au Québec », de conclure Josée Roy, directrice générale de la STL.

