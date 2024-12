Transport aérien régional : une avancée majeure pour les municipalités

GASPÉ, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'annonce du gouvernement du Québec concernant la bonification du Programme d'aide au transport aérien régional (PAAR). Cette mesure constitue une avancée significative pour l'accessibilité des régions et répond aux besoins exprimés par nos membres.

« Avec cette nouvelle version du PAAR, les régions du Québec deviennent plus accessibles à l'ensemble de la population. Il s'agit d'une priorité pour l'UMQ depuis des années », a déclaré Daniel Côté, président ex officio de l'UMQ, président du Comité sur le transport aérien et maire de Gaspé.

Un des gains majeurs de cette bonification est que les vols interrégionaux, comme entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, seront désormais subventionnés eux aussi par le PAAR. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par les grands centres.

Un modèle à améliorer et un appel au fédéral

L'UMQ continue de demander une réforme plus importante du transport aérien, qui passerait notamment par une régulation de ce marché, afin d'assurer de manière pérenne l'accessibilité des régions. En attendant une telle réforme, l'UMQ salue néanmoins les efforts du gouvernement du Québec, qui a le mérite d'investir des fonds et de proposer des solutions. Pour sa part, elle réclame au gouvernement du Canada un plus grand investissement, dans ce qui est par ailleurs son champ de compétence.

Surveiller la demande et assurer la pérennité

L'UMQ souligne l'importance de s'assurer que les fonds alloués au PAAR restent suffisants pour répondre à la demande croissante que susciteront ces nouvelles mesures. L'UMQ continuera de suivre ce dossier de près pour garantir que les besoins des municipalités soient pris en compte.

