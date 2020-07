Transport aérien régional : un dialogue constructif pour offrir de nouvelles solutions durables

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Suite à l'annonce faite ce matin par le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de faire partie du groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux.

« Au cours des derniers jours, l'importance du transport aérien pour toutes les régions du Québec ainsi que pour des secteurs importants de notre économie, comme le tourisme, a été rudement ébranlée. Pour le CPQ il est essentiel que les régions du Québec puissent avoir accès à des infrastructures et moyens de transport efficaces, flexibles et dignes du 21e siècle. Il est devenu clair que cette industrie a besoin d'une attention particulière non seulement pour améliorer l'offre de service en place, mais pour offrir de nouvelles solutions durables », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ. « Comme le dialogue constructif et transparent fait partie de l'ADN du CPQ, nous sommes fiers de pouvoir prendre part à ce groupe d'intervention et nous sommes confiants que l'ensemble du Québec en ressortira gagnant, car plus que jamais l'interconnexion des régions entre elles et avec le monde extérieur est un enjeu fondamental pour assurer une relance économique sécuritaire et durable. »

Bien que fier de participer à cette initiative, le CPQ rappelle que l'ensemble de l'industrie du transport au Québec a également besoin de faire l'objet d'une stratégie à long terme. Le CPQ tient finalement à souligner l'écoute du ministre qui a su réagir rapidement et mettre en place des mesures concrètes.

