Transport aérien régional : le CPQ demande une réponse rapide des différents ordres de gouvernement

MONTRÉAL, le 3 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Devant l'annonce de l'arrêt du service aérien pour plusieurs liaisons au Québec, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) demande aux différents ordres de gouvernement d'agir rapidement.

« Le transport aérien est un contributeur essentiel à la prospérité des régions du Québec et dans le contexte actuel de relance économique, nous avons besoin de faciliter le transport des marchandises ainsi que des personnes. Nous demandons une réponse rapide des différents ordres de gouvernement, car plusieurs secteurs, comme le tourisme, qui sont déjà très touchés par la pandémie en dépendent. De plus, par ma connaissance du territoire québécois, je peux témoigner de l'importance stratégique du transport aérien pour toutes les régions », affirme le nouveau président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn. « Depuis plusieurs semaines, les entreprises de l'industrie du transport aérien, en très grande difficulté financière à cause de la pandémie, multiplient les demandes d'aide et il devient difficile de comprendre pourquoi les gouvernements tardent à agir alors que plusieurs pays ont déjà adopté des mesures exceptionnelles pour soutenir les compagnies aériennes locales. »

En plus d'une réponse rapide et efficace des gouvernements pour assurer le service aérien dans nos régions, le CPQ demande que l'industrie du transport régional dans son ensemble fasse l'objet d'une réflexion débouchant sur une stratégie à long terme. « Plus que jamais, l'interconnexion de nos régions est fondamentale et nous devons moderniser l'industrie du transport au Québec afin d'assurer la solidité de notre réseau et nous assurer qu'il réponde de façon efficace aux besoins. Nous devons donc explorer, entre autres, la modernisation de nos infrastructures ainsi que les synergies possibles entre les différents modes de transports et les différents acteurs », conclut M. Blackburn.

