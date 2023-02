Transport aérien régional - « La relance du comité de travail était plus que nécessaire », souligne l'UMQ

QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la relance du comité de travail sur le transport aérien régional, et particulièrement, sa pérennisation dans le temps, annoncée aujourd'hui par l'adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, responsable du volet du transport aérien régional, monsieur Yves Montigny, ainsi que par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault.

Pour l'Union, il était plus que nécessaire de réunir les acteurs du transport aérien au Québec pour faire le bilan des dernières actions gouvernementales.

« Cette annonce répond à la demande formulée par l'UMQ en janvier dernier. C'est une excellente nouvelle. En plus, en faisant en sorte que cette instance devienne permanente, on confirme que le transport aérien régional est pris au sérieux. Maintenant, il est important de se mettre en action rapidement, mais aussi en mode solution, car il n'y a plus de garantie de desserte. Je salue le gouvernement du Québec pour son écoute et sa proactivité dans ce dossier », a mentionné la présidente du Comité sur le transport aérien de l'UMQ et mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr.

Notons que le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux a été mis en place par le gouvernement du Québec en juillet 2020 afin d'identifier et d'analyser les pistes de solutions pour l'avenir des dessertes aériennes régionales. Ce groupe, rassemblant plus d'une vingtaine d'intervenants et de partenaires, a tenu sa dernière rencontre en mars 2022. Dans le cadre des travaux, l'UMQ avait proposé un nouveau modèle d'affaires pour le transport aérien régional.

