Transport adapté: un service harmonisé sur tout le territoire desservi par exo

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exo annonce d'importants changements qui rendront son service de transport adapté harmonisé sur l'ensemble du territoire desservi. Dès le 1er mars 2020 pour la couronne nord et le 8 mars 2020 pour la couronne sud, de nouvelles règles encadreront le fonctionnement du transport adapté exo. Ainsi, l'ensemble des clients bénéficieront du même service, et ce, peu importe leur lieu de résidence.

Voici les améliorations convenues avec l'ARTM, dont profiteront les utilisateurs du transport adapté dès mars prochain :

Des heures de service prolongées, tant pour les déplacements locaux que métropolitains (de 6 h 30 à 23 h du dimanche au jeudi et de 6 h 30 à minuit les vendredis, samedis et jours fériés);

Les heures du centre d'appel prolongées les soirs et les fins de semaine;

La réservation d'un déplacement acceptée jusqu'à 16 h la veille (auparavant midi sur la couronne nord et 14h sur la couronne sud);

La possibilité de modifier un déplacement jusqu'à 19 h la veille (auparavant midi sur la couronne nord et 14 h sur la couronne sud);

L'annulation d'un déplacement acceptée jusqu'à 60 minutes avant l'heure de départ prévue.

Ces améliorations sont rendues possibles grâce à l'implantation du système de gestion des déplacements HASTUS-OnDemand (HOD) sur tout le territoire desservi par exo. À la fine pointe de la technologie, le système HOD est déjà utilisé dans plusieurs autres organisations de transport.

L'implantation du système HOD a été testée depuis mars 2018 dans le secteur des Laurentides. L'expérience acquise permet à exo de minimiser les irritants et d'assurer une transition en douceur. Des membres de l'équipe de transport adapté d'exo travaillent d'ailleurs avec HOD depuis plus d'un an. Leur expertise permettra de soutenir leurs collègues dans cette transition.

« Depuis la dernière année, votre service de transport adapté a vécu d'importants changements. Ces changements sont nécessaires pour offrir un service harmonisé pour l'ensemble de la clientèle du transport adapté. Nous sommes conscients que ces changements modifieront certaines habitudes. Toutefois, le service sera mieux adapté aux besoins des utilisateurs. Les clients du secteur Laurentides ont fait ce pas l'an dernier dans le cadre d'un projet-pilote. L'expérience que nous avons acquise nous permettra d'assurer une transition en douceur », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

