Surveillance par radar photo à l'angle de l'autoroute 640 et du chemin des Anglais, à Mascouche

MASCOUCHE, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme l'intention de procéder à l'installation d'un radar photo à l'intersection de l'autoroute 640 et du chemin des Anglais, à Mascouche, et ce, d'ici les prochaines semaines.

Situé à la bretelle de sortie de l'autoroute 640, en direction ouest, l'appareil détectera les excès de vitesse et le passage interdit à un feu rouge. Ce radar photo s'ajoute à toutes les mesures déjà en place pour améliorer la sécurité dans le secteur, dont celles mises en œuvre en juin dernier. Notamment, la voie de virage à gauche permettant l'accès à l'autoroute 640 en direction est a été reconfigurée.

Une signalisation installée en amont informera les usagers de la route de la présence du système de détection, les incitant à modifier leur comportement par crainte d'être interceptés. D'ordinaire, une diminution du nombre d'accidents est enregistrée aux endroits où ces dispositifs sont implantés. Lorsqu'une infraction est détectée par un radar photo, une contravention est produite, mais aucun point d'inaptitude n'est porté au dossier du propriétaire du véhicule.

Citations

« Je suis heureuse de pouvoir confirmer officiellement notre intention d'installer ce radar photo, que réclament depuis longtemps, et à juste titre, les résidentes et résidents de Mascouche, à cette intersection où les enjeux de sécurité sont indéniables. Avec mon collègue Mathieu, nous avons travaillé fort pour trouver une solution et nous assurer qu'elle sera mise en place. L'installation d'un radar photo permettra de réduire les risques d'accident et ainsi de sécuriser davantage cette importante artère, au bénéfice des usagers de la route. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis de l'installation prochaine de ce radar photo qui est attendu depuis de nombreuses années par les citoyennes et citoyens de Mascouche. Une fois en service, cet appareil contribuera de manière importante à la réduction de la vitesse excessive, au respect des feux de signalisation et au renforcement de la sécurité à cette intersection névralgique. Voilà un geste concret pour protéger l'ensemble des usagers de la route. Je tiens à remercier ma collègue pour son travail et son leadership visant à régler ce dossier. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Je salue l'annonce d'aujourd'hui, qui répond positivement à la demande du conseil municipal d'implanter un radar photo à cette intersection particulièrement accidentogène. J'applaudis la collaboration de la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi que celle du député de Masson, qui ont travaillé à rendre possible cet ajout qui contribuera certainement à accroître la sécurité des usagers de la route. C'est une mesure attendue impatiemment par les Mascouchoises et Mascouchois, alors le ministère peut compter sur notre entière collaboration dans le déploiement de celle-ci dans les meilleurs délais. »

Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Faits saillants

Les montants engendrés par les amendes et les frais associés aux infractions détectées par les radars photo sont portés au crédit du Fonds de la sécurité routière. Ces sommes sont affectées au financement de mesures ou de programmes de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.

Une entente sera conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Mascouche pour l'installation du radar photo, notamment pour prévoir les coûts d'exploitation.

Lien connexe

À propos des radars photo

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724