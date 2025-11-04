MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Transplant Québec est fier d'annoncer sa participation au 17e congrès biennal de la Société internationale pour les professionnels du don d'organes (ISODP), qui se tiendra à Kyoto, au Japon, du 3 au 6 décembre prochain. Cet événement rassemble les plus grands experts mondiaux du domaine, et Transplant Québec y présentera une initiative unique : le développement de personas pour mieux comprendre et mobiliser la population autour du don d'organes.

Des visages pour mieux comprendre les perceptions et les intentions

Face à une pénurie chronique d'organes au Canada, et à un paradoxe québécois où 90 % de la population se dit favorable au don d'organes, mais seulement 50 % est inscrite comme donneur, Transplant Québec a choisi d'aller au-delà des statistiques. L'organisation a développé quatre personas - Luc, Chantale, Rafik et Louise - qui incarnent des profils types issus de l'analyse de données de sous-groupes concernant les croyances, les comportements et les freins à l'inscription.

« Il était essentiel de comprendre pourquoi des personnes déjà favorables au don d'organes ne passaient pas à l'action. Les personas nous permettent d'humaniser les données et d'adapter nos communications à des réalités diverses », explique Martine Bouchard, présidente-directrice générale de Transplant Québec.

Une démarche évolutive et inclusive

Cette première série de profils marque le début d'un projet plus vaste. Transplant Québec prévoit maintenant de créer des personas pour les professionnels de la santé, afin de mieux cerner leurs perceptions et leurs défis lorsqu'ils abordent le sujet du don d'organes avec les familles.

« Cette approche contribuera à améliorer la formation des professionnels et à renforcer la sensibilisation du public. Elle s'inscrit dans nos recommandations pour rendre le système québécois plus efficace et sauver davantage de vies », ajoute Martine Bouchard.

Une reconnaissance internationale du leadership québécois

En plus de cette présentation, le Dr Matthew Weiss, directeur médical en don d'organes chez Transplant Québec, président du comité scientifique du congrès et, également, récemment nommé président désigné de la Société internationale pour les professionnels du don d'organes (ISODP) pour le mandat 2025-2027, animera plusieurs conférences sur des sujets clés comme la pédiatrie, les interventions ante mortem et l'aide médicale à mourir.

« Être invité à partager notre expertise dans un forum international est une reconnaissance du leadership québécois dans le domaine du don d'organes. Cela nous motive à poursuivre notre engagement avec rigueur et innovation », conclut Martine Bouchard.

Les faits saillants en un coup d'œil (2024)

1116 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

856 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

551 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et leur famille.

Le temps d'attente est au plus bas de son histoire pour les personnes transplantées de poumons et du cœur avec une moyenne respective de 49 jours et de 156 jours.

206 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 644 organes.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation.

SOURCE Transplant Québec

Sandy Bastien, Transplant Québec, 514 286-1414, poste 219 / 514 606-2130, [email protected]