TRANSPLANT QUÉBEC CÉLÈBRE SA PREMIÈRE ANNÉE DE COORDINATION COMPLÈTE DE TRANSPORTS TERRESTRES D'ORGANES

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - En cette Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, Transplant Québec souligne sa première année à la direction du système de transport terrestre des organes à travers le Québec, réalisé en collaboration avec les corps policiers de la province.

Ce système, unique au pays, est en place depuis 1987 et permet chaque année la réalisation de plusieurs centaines de transports d'organes. Bien qu'il existe depuis près de quatre décennies, sa coordination a été confiée à Transplant Québec en 2024, marquant une étape importante dans l'optimisation du processus de don et de transplantation d'organes.

Depuis 38 ans au Québec, les véhicules qui transportent les organes sont conduits par des policiers qui offrent leur temps pour la cause de manière bénévole. « Le nombre de transports d'organes par voie terrestre s'élevait à 764 en 2024. Entre 1987 et 2024, c'est environ 44 000 heures de bénévolat et plus de 2 millions et demi de kilomètres parcourus en conduite d'urgence. C'est énorme et unique au Canada. Dans les autres juridictions, les organes sont transportés en taxi ou en ambulance. Nous sommes très fiers de cette belle collaboration. », explique Martine Bouchard, présidente directrice générale de Transplant Québec.

L'un des objectifs de Transplant Québec est d'améliorer l'efficacité et la fluidité du processus du don d'organes au Québec. « Il allait de soi que nous allions accepter les nouvelles responsabilités qui étaient attachées à l'acquisition des 11 véhicules réservés au transport des organes. L'attribution de ce type de responsabilités à notre organisation et la collaboration avec nos partenaires, ce sont des pas de plus qui permettront à notre province de sauver plus de vies et de devenir un modèle de référence internationale en matière de don et de transplantation. », rappelle Martine Bouchard. Elle ajoute : « Un leadership fort et une coordination rigoureuse sont essentiels pour assurer l'efficacité du système de don d'organes et de transplantation au Québec ».

Une fiche d'information concernant le transport d'organes est disponible ici.

Le transport d'organes en bref

764 transports d'organes ont eu lieu en 2024.

Entre 1987 et 2024, il y a eu* : près de 26 000 transports d'organes d'urgence effectués par les organisations policières à travers le Québec environ 44 000 heures de bénévolat de conduite d'urgence près de 2 500 000 kilomètres parcourus en conduite d'urgence



Les faits saillants en un coup d'œil (2024)

1116 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

856 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

551 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et leur famille.

Le temps d'attente est au plus bas de son histoire pour les personnes transplantées de poumons et du cœur avec une moyenne respective de 49 jours et de 156 jours.

206 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 644 organes.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation.

