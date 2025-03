VANCOUVER, BC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit dans des projets de transport en commun partout au pays avec ses partenaires pour veiller à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens soient reliés aux emplois, aux services et là leurs collectivités. Ces investissements dans des infrastructures durables sont essentielles pour arriver à avoir la plus forte économie du G7.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagné de l'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun de la Colombie-Britannique, et de M. Kevin Quinn, chef de la direction de TransLink, a annoncé un investissement fédéral de plus de 1.5 milliards de dollars sur dix ans dans le transport en commun, pour la région du Grand Vancouver, qui sera versé par l'intermédiaire d'une entente pour la région métropolitaine nouvellement créée qui commencera en 2026.

Dans le cadre du volet Ententes pour les régions métropolitaines du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada, le gouvernement fédéral offre du financement prévisible à long terme visant la croissance du transport en commun dans la région du Grand Vancouver et le maintien des infrastructures existantes. Le réseau de transport en commun de la région du Grand Vancouver est l'un des plus achalandés au pays - il dessert les municipalités de la région à l'aide de services d'autobus ainsi que par les services du SkyTrain, du West Coast Express et du SeaBus.

L'entente pour la région métropolitaine visera aussi à accélérer les effets positifs que peut avoir le transport en commun sur la création de collectivités durables, inclusives et prospères. L'entente contribuera à ce que tous les ordres du gouvernement coordonnent leurs efforts pour tirer le meilleur parti des investissements dans le transport en commun afin de créer des collectivités plus complètes, axées sur le transport en commun, d'augmenter l'offre de logements et l'abordabilité, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cet engagement de financement sur 10 ans vient compléter l'investissement de 663 millions de dollars récemment annoncé pour TransLink dans le cadre du volet Financement de base du FTCC et s'appuie sur d'importants investissements effectués dans la région, dont 1,5 milliard de dollars pour soutenir les projets de prolongement du Skytrain de Surrey-Langley et de la ligne Millennium le long de Broadway.

Citations

« Aujourd'hui, nous annonçons la première entente pour une région métropolitaine dans le cadre du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada. L'important financement à long terme qui est offert vise à répondre aux besoins d'une région moderne en croissance en fournissant un financement stable pour soutenir des services de transport en commun abordables et de haute qualité et d'améliorer l'offre de logements dans la région. Le transport en commun contribue à bâtir des collectivités durables, inclusives et prospères et fait une réelle différence dans la vie des gens aujourd'hui et pour des générations. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de cet investissement fédéral dans le transport en commun de Metro Vancouver. Le maintien et le développement d'un réseau de transport en commun fiable et efficace nécessitent la coopération de tous les ordres de gouvernement, et il est donc important que nos partenaires fédéraux y participent. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun de la Colombie-Britannique

« Le gouvernement du Canada est un partenaire important et précieux dans l'expansion de notre réseau de transport en commun et nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat dans le cadre de l'entente Metro-Region. Investir dans le transport en commun est essentiel à la prospérité économique, et TransLink continue de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour obtenir le financement du plan Access for Everyone, afin de développer le transport en commun et de répondre aux besoins croissants des résidents de Metro Vancouver. »

Kevin Quinn, directeur général de TransLink

Faits en bref

TransLink recevra jusqu'à 1,529 milliards de dollars sur dix ans, de 2026 à 2036. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

La région du Grand Vancouver compte 21 municipalités et 10 collectivités locales des Premières Nations.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a injecté plus de 30 milliards de dollars dans des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2000 projets dans tout le pays.

Le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . À compter de 2026-2027, en moyenne 3 milliards de dollars en financement permanent seront versés par année par l'intermédiaire du Fonds, qui est conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes les tailles - des vastes agglomérations métropolitaines aux petites et aux moyennes collectivités, de même que les collectivités rurales, éloignées ou nordiques et les collectivités autochtones.

(FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du . À compter de 2026-2027, en moyenne 3 milliards de dollars en financement permanent seront versés par année par l'intermédiaire du Fonds, qui est conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes les tailles - des vastes agglomérations métropolitaines aux petites et aux moyennes collectivités, de même que les collectivités rurales, éloignées ou nordiques et les collectivités autochtones. Le FTCC favorise les investissements dans le transport en commun et dans le transport actif en trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Le volet Ententes avec les régions métropolitaines encourage la planification intégrée à long terme dans les grandes zones urbaines et appuie une variété de projets, allant de l'aménagement de nouvelles lignes de métro et de voies réservées aux autobus, au maintien et à la préservation du bon état d'un réseau de transport en commun existant.

Liens connexes

