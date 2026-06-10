Transition vers une mobilité durable et sécuritaire : Longueuil sur la bonne voie conclut l'Office de participation publique

LONGUEUIL, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil rend public aujourd'hui le rapport de sa démarche participative sur la mobilité durable et sécuritaire. La Ville de Longueuil a confié ce mandat à l'Office car elle cherchait « à connaître les habitudes de déplacements de sa population et comprendre de quelles façons elle peut les aider à utiliser davantage les modes de transport collectifs et actifs ». Un sondage représentatif, un questionnaire en ligne, trois panels délibératifs et un appel de contributions écrites ont permis de recueillir 2 645 participations au cours de la démarche qui s'est déployée d'août 2025 à février 2026.

« La bonne nouvelle, c'est que Longueuil est sur la bonne voie ! » déclare d'emblée la présidente de l'Office, Julie Caron-Malenfant. « La population est prête à embarquer dans cette transition et les efforts de la Ville vont déjà dans ce sens. »

L'analyse de l'Office s'articule autour de 3 enjeux majeurs qui se déclinent en 6 recommandations. « Longueuil n'échappe pas aux mêmes difficultés que les autres grandes villes en matière de mobilité. L'efficacité des transports collectifs, la sécurité et le sentiment de sécurité dans tous les modes de transport ainsi que la communication autour de ces changements d'habitude sont les principaux axes de travail que nous avons identifiés », poursuit la présidente de l'Office.

Dans ses recommandations, l'Office incite notamment la Ville à travailler sur l'interconnectivité du réseau de transport, à développer une meilleure intégration de l'expérience piétonne et à mettre à jour et adopter son plan directeur du déplacement cyclable.

« Ce rapport vise à aider la Ville à bien cibler son action. Nous croyons qu'il sera également utile pour soutenir des demandes aux autres paliers de gouvernement en matière de mobilité. Leur contribution financière est en effet une condition essentielle à la réussite de ce grand projet entrepris par la Ville de Longueuil », conclut Julie Caron-Malenfant.

Toute la documentation et tous les détails relatifs à la démarche de l'Office se retrouvent sur le site internet de l'Office à www.oppl.quebec. Le rapport complet de la démarche est disponible sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil et dans le réseau des bibliothèques de Longueuil.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements : Louis-Alexandre Cazal, Conseiller en communication, Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected], https://www.oppl.quebec