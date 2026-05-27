Sept nouveaux commissaires se joignent à l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC , le 27 mai 2026 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil est heureux d'annoncer que le conseil ordinaire de la Ville de Longueuil a entériné, lors de la séance du 26 mai, la nomination de sept nouvelles personnes à titre de commissaires ad hoc. Cette nouvelle cohorte, formée à la suite d'un appel de candidatures public lancé à l'hiver 2026, s'ajoute aux douze commissaires déjà nommés par le conseil en 2023.

« Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux talents au sein de notre équipe de commissaires et nous avons hâte de pouvoir les mettre à contribution. » affirme la présidente de l'Office, Julie Caron-Malenfant. « Les commissaires constituent un atout précieux pour l'Office. Ils et elles sont non seulement aptes à siéger sur des commissions consultatives, mais ce n'est pas le seul rôle que nous leur confions. Il n'est pas rare de les voir contribuer à nos démarches dans des fonctions d'animation ou de conseil. La diversité de leurs expériences et de leurs points de vue en font des ressources précieuses pour mener les mandats qui nous sont confiés. Cette richesse ne fait que bonifier le travail de la permanence de l'Office, composée de 6 personnes, au bénéfice de la communauté de Longueuil. »

Aujourd'hui, le conseil a nommé les sept personnes suivantes :

Julie Cailliau

Dicki Chhoyang

Denis Collerette

Stéphanie Dufresne

Habib El-Hage

Mario Lefebvre

Hélène Madénian -

Les commissaires ad hoc de l'Office sont nommés par le conseil de la ville sur recommandation de la présidence de l'Office. Les commissaires ne sont ni des personnes élues ni des membres du personnel de la Ville. Leur mandat est d'une durée de cinq ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Les biographies des commissaires sont disponibles sur le site internet de l'Office : https://oppl.quebec/commissaires.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements: Louis-Alexandre Cazal, conseiller en communication, Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected], https://www.oppl.quebec