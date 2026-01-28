L'Office de participation publique de Longueuil rend public son rapport sur l'itinérance et la cohabitation sociale

LONGUEUIL, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil rend public le rapport de sa démarche participative sur l'itinérance et la cohabitation sociale, lancée en mars 2025. Le rapport de l'Office formule 15 recommandations visant à répondre au mandat qui lui a été confié par le comité exécutif de la Ville de Longueuil. Ce mandat consistait à réaliser une démarche de participation publique permettant de mieux comprendre les causes de l'insécurité et d'identifier les conditions essentielles au vivre-ensemble et à la cohabitation sociale harmonieuse dans un contexte où plus en plus de personnes habitent la rue.

« Cette démarche est sans doute la plus chargée en émotion et en humanité que l'Office ait eu à mener depuis sa création en 2022. », souligne Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office.

Les recommandations de la commission s'articulent autour de quatre grandes thématiques :

réduire l'insécurité pour mieux cohabiter;

faire mieux autour des ressources en itinérance;

l'importance du logement accompagné de services pour prévenir l'itinérance;

la place des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance dans le projet urbain.

« Ce que le rapport fait ressortir avant tout, c'est qu'améliorer la sécurité et les conditions de vie des plus vulnérables facilite la cohabitation sociale de manière générale. L'action collective ne bénéficie pas qu'aux citoyennes et citoyens en situation d'itinérance, mais à l'ensemble de la communauté », poursuit la présidente de l'Office.

Au cours de sa démarche, l'Office a mis l'accent sur le dialogue entre les publics en créant des espaces de réflexion et de discussion sécuritaires et respectueux. La commission a tenu à se rendre sur le terrain afin d'éliminer les obstacles à la participation des publics plus vulnérables et moins habitués à ce genre d'exercice. Cette vision innovante de la consultation publique a permis notamment d'utiliser le théâtre pour favoriser les échanges avec la présentation d'extraits de la pièce Viens-t'en dans rue du théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI). Elle a également permis de créer un dialogue dans le cadre de l'activité Regards Croisés qui invitait citoyennes et citoyens en situation d'itinérance à entrer en contact avec des citoyennes et citoyens domiciliés et des partenaires institutionnels grâce à la correspondance écrite. Une partie des propos recueillis provient également de rencontres tenues dans les ressources mise à la disposition des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance.

« Entendre les différents points de vue a permis à la commission de dégager un constat clair: les solutions pour remédier aux enjeux de cohabitation sociale et aux problématiques liées à l'itinérance ne peuvent pas être mises en œuvre par un acteur isolé. Ça prend une approche concertée pour que les avancées ne soient pas juste des réponses aux urgences, mais bien des progrès dans la durée face à une crise qui continue de prendre de l'ampleur », conclut Julie Caron-Malenfant.

En plus des recommandations de la commission, le rapport de l'Office recense quelque 160 solutions proposées par les personnes participantes lors des différentes activités de la démarche. L'Office a mené ses activités de consultation de mars à juin 2025. Au total, la démarche a enregistré 1062 participations à des activités en personne ou en ligne.

Toute la documentation et tous les détails relatifs à la démarche de l'Office se retrouvent sur le site internet de l'Office à www.oppl.quebec. Le rapport complet de la démarche est disponible sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil et dans le réseau des bibliothèques de Longueuil.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre une des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements : Louis-Alexandre Cazal, Conseiller en communication, Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected], https://oppl.quebec