SAINT-LAURENT, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Lors de sa séance générale du 6 juin dernier, le conseil de Saint-Laurent a procédé à une vaste révision réglementaire en vue d'accélérer la transition écologique sur son territoire.

Citation

Saint-Laurent accélère la transition écologique sur son territoire à l’aide d’une vaste révision règlementaire concernant le stationnement écoresponsable, le verdissement et l’agriculture urbaine (ici rue de l’Eglise). (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

« Cette révision réglementaire d'ampleur contribue à la création d'un milieu de vie de qualité pour nos résidents et nos résidentes, mais aussi pour nos entreprises et leur personnel. Il s'agit de poursuivre la dynamique engagée il y a plus de 20 ans à Saint-Laurent, territoire municipal durable, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, protéger la biodiversité et se préparer aux changements climatiques. Notre approche de développement durable permet de concilier les enjeux économiques et d'aménagement du territoire avec l'urgence climatique et la cohésion sociale. Le meilleur exemple est l'accès facilité à l'agriculture urbaine pour répondre à une demande des Laurentiens et des Laurentiennes tout en développant une offre alimentaire locale. Agir localement et penser globalement: voilà le chemin à suivre!»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Avec la modification du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage par le règlement RCA08-08-0001-161, de nombreuses normes exemplaires ont été créées et plusieurs exigences ont été relevées, notamment dans les cinq domaines suivants:

actualiser les normes de stationnement écoresponsable établies en 2009 et déjà bonifiées en 2015 ;

et déjà ; favoriser la construction et la rénovation durable des bâtiments;

augmenter les espaces végétalisés et la biodiversité sur le territoire;

faciliter la plantation et la croissance des arbres;

élargir l'accès à l'agriculture urbaine, notamment dans les cours et sur les toits, permettant ainsi le développement d'une offre alimentaire locale.

Tous les secteurs sont mis à contribution, aussi bien le résidentiel que le commercial et l'industriel. Le principe est de conserver et mettre en valeur les milieux naturels, boisés et arbres existants et d'augmenter partout les espaces végétalisés, notamment dans les stationnements extérieurs et dans les milieux industriels.

Par ailleurs, l'impact carbone relatif aux bâtiments est diminué à travers l'utilisation de matériaux écologiques ou la réutilisation de matériaux.

Au niveau des transports, ces modifications contribuent à réduire la place de l'automobile dans une optique de réduction des gaz à effet de serre. Elles favorisent d'ailleurs les alternatives à l'auto-solo dans un contexte laurentien où cette pratique est historiquement élevée. Enfin, cette série de nouvelles normes participe à l'électrification des transports en exigeant l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.

Ces nouvelles réglementations ont également été pensées pour adapter le développement territorial en vue de la mise en service des cinq stations du Réseau express métropolitain (REM) prévues sur le territoire laurentien. C'est notamment le cas des exigences réglementaires en matière de stationnement.

Cette révision s'inscrit dans le cadre de Montréal 2030 et vise à atteindre les objectifs du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent et du Plan climat de la Ville de Montréal , lequel cible la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

