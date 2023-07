Transition écologique - Les patrouilles vertes et bleues vont à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais cet été

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Depuis le mois de mai et jusqu'à la mi-août, les patrouilles vertes et bleues de la Ville sillonnent les parcs et les rues de la métropole afin de sensibiliser et d'encourager la population à adopter les bons gestes pour protéger l'environnement. Facilement reconnaissables à leur polo vert ou bleu, ces 71 patrouilleurs et patrouilleuses abordent notamment la gestion des déchets, la promotion et la protection de la forêt urbaine, la gestion durable de l'eau potable et des eaux pluviales, les changements climatiques, les impacts des vagues de chaleur et la résilience communautaire. Ces thématiques sont chères à la Ville, qui s'est engagée à accélérer la transition écologique avec son plan stratégique Montréal 2030 .

« Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur l'engagement de ces jeunes ambassadeurs, qui sont pour la plupart des étudiants. C'est pour eux, cette future génération, que nous tendons vers un avenir zéro déchet par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles, notamment. Nous voulons leur léguer un environnement plus sain et plus vert. Ensemble, il faut faire notre part et participer à cette transition écologique », a affirmé Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« J'invite les gens à accueillir nos patrouilles à bras ouverts. Ils vous rapelleront les bonnes habitudes de consommation à adopter et auront, entre autres, pour mission de sensibiliser les gens aux bénéfices de ne pas jeter les matières prescrites dans l'égout. Pour assurer la pérennité de nos ressources, dont notre eau potable qu'on utilise à l'intérieur et à l'extérieur de notre domicile, il faut changer nos habitudes de vie », a mentionné Maja Vodanovic, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau au comité exécutif de Ville de Montréal.

« La protection de l'environnement est l'affaire de tous. En posant de petits gestes simples, nous pouvons faire une différence. Nos patrouilles vertes et bleues iront bientôt à la rencontre des gens en leur offrant des conseils utiles et variés permettant de poser des actions concrètes. C'est ainsi que nous contribuerons à accélérer la transition écologique qui fait partie de la vision de Montréal 2030 », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs au comité exécutif.

Un partenariat gagnant

La Ville de Montréal soutient le Regroupement des éco-quartiers (REQ) dans la mise en place des patrouilles vertes et bleues depuis 2012, en collaboration avec les arrondissements et les villes liées. Cette année, la Ville lui a accordé un soutien financier de 118 959 $.

