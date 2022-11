Transition écologique : L'ASDCM propose des services d'accompagnement aux commerçant-e-s de Montréal afin de les soutenir dans la réduction de l'utilisation des emballages à usage unique

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) est fière d'annoncer aujourd'hui des services d'accompagnement auprès des commerçant-e-s de Montréal pour les aider à réduire leurs emballages à usage unique.

Soutenus par RECYC-QUÉBEC, les SDC de Montréal, Desjardins par le biais du Fonds du Grand Mouvement, la Ville de Montréal et Concertation Montréal, ces projets viennent répondre aux obligations réglementaires interdisant l'usage des emballages à usage unique de la Ville de Montréal qui entrera en vigueur en mars 2023.

Des contenants consignés et mutualisés testés sur 5 artères commerciales

Dans le cadre d'un projet pilote développé avec les sociétés de développement commercial (SDC) Avenue Mont-Royal, Boulevard Saint-Laurent, Laurier Ouest, Les Quartiers du Canal et Rue Saint-Denis, l'ASDCM offrira aux commerces de chacune de ces SDC la possibilité de participer gratuitement à un projet de contenants réutilisables mutualisés avec les fournisseurs Retournzy coop et Cano. À travers cet accompagnement, les commerces pourront, entre autres, économiser sur l'achat de contenants jetables, recevoir de la formation et des conseils pour se conformer aux réglementations et obtenir de la visibilité sur leur démarche environnementale auprès de leur clientèle.

Un guide et de l'accompagnement pour réduire l'usage des emballages à usage unique

En prévision de l'entrée en vigueur de la Réglementation interdisant la distribution de certains articles à usage unique en mars 2023, un sondage a été développé par l'ASDCM afin de recenser l'ensemble des initiatives mises en place par les commerces de Montréal et d'identifier leurs besoins en transition écologique.

À l'issue du sondage actuellement en cours, l'ASDCM développera un guide unique destiné aux commerçants et offrira de l'accompagnement ciblé et mutualisé aux commerces participants pour les accompagner dans leur transition énergétique avec des pratiques plus écologiques.

« Les SDC entament depuis quelques années un virage vert. Nous sommes heureux de nous appuyer sur l'expertise acquise sur certaines SDC pour expérimenter de nouvelles façons de consommer, tout en apportant des solutions concrètes aux commerces qui devront se conformer aux règlements de la Ville de Montréal. Pour permettre aux commerçants de s'adapter aux défis actuels des changements climatiques, le réseau des SDC offrira un soutien aux commerces artériels afin qu'ils se dotent d'alternatives durables, » - Billy Walsh, directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal.

« RECYC-QUÉBEC est fière d'avoir contribué à cette initiative de l'ASDM et félicite les commerces participants qui, par leur implication dans le projet, pavent la voie à d'autres commerçants vers l'adoption de pratiques concrètes et durables pour une transition écologique réussie. Ces actions, soutenues par plusieurs autres acteurs clés du secteur, nous rapprochent de plus en plus de notre cible - un Québec sans gaspillage! » - Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

« La Ville de Montréal est fière de soutenir ce projet, qui vient appuyer sa cible zéro déchet d'ici 2030, prévue au Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR). Le projet encouragera les commerces à réduire l'emploi de plastique à usage unique grâce à de l'accompagnement et des outils novateurs. Il permettra également de respecter la volonté croissante de la clientèle de protéger son environnement et de réduire la pollution à la source. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Les changements climatiques ont des conséquences indéniables sur notre société et le Mouvement Desjardins, notamment via le Fonds du Grand Mouvement, est plus que jamais en action afin d'appuyer des initiatives qui permettent de lutter contre ceux-ci. Soutenir une économie qui prolonge le cycle de vie des matières afin de réduire le gaspillage est une façon d'y arriver. Cet appui financier est cohérent avec l'objectif de Desjardins d'atteindre un bilan de zéro émission nette d'ici 2040 pour ses opérations étendues et pour les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres. » - Benoit Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

« Concertation Montréal est un partenaire de longue date de l'Association des SDC de Montréal, avec qui nous avons accompagné plusieurs SDC dans l'adoption de pratiques écoresponsables. Nous applaudissons ce projet porteur visant à soutenir la transition écologique des artères commerciales de Montréal. La concertation des acteurs du milieu permettra d'offrir des solutions majeures pour une consommation montréalaise plus responsable. » - Richard Deschamps, président de Concertation Montréal.

