Transition à la direction de Mars : Grant F. Reid a décidé de céder sa place en tant que chef de la direction après avoir tenu la barre pendant une décennie de croissance, d'influence et de transformation sans précédent. Il sera remplacé par Poul Weihrauch à partir de la fin septembre.

Le président du conseil d'administration de Mars, Frank Mars, a rendu hommage à « l'héritage extraordinaire » de M. Reid, en soulignant ses innombrables réalisations, dont sa capacité à allier le rendement à la raison d'être, favoriser une croissance durable, augmenter les capacités numériques de Mars, mettre sur pied ses marques emblématiques et élargir les activités de l'entreprise vers de nouveaux domaines comme les services vétérinaires, les services pour animaux de compagnie et les goûters santé. Comme l'a expliqué M. Mars, les ventes de l'entreprise ont conséquemment augmenté de plus de 50 % pour atteindre près de 45 milliards de dollars sous la direction de M. Reid, et le nombre de ses associés est passé de 60 000 à plus de 140 000.

Frank Mars a ajouté : « Bien qu'il soit trop modeste pour l'admettre, notre importante transformation et notre croissance record en tant qu'entreprise n'auraient pas été possibles sans le leadership de M. Reid. Il a véritablement incarné nos principes et notre raison d'être au cœur de notre stratégie d'affaires. La famille Mars est extrêmement reconnaissante de son dévouement et de son service.

Il a été un pilier de l'entreprise, en nous aidant à trouver de nouvelles voies et en repoussant nos limites au-delà de ce que nous croyions possible. Il a représenté Mars sur la scène mondiale, particulièrement en ce qui concerne les changements climatiques. Et il a fait en sorte que nous soyons reconnus pour notre capacité à agir, et pas seulement pour le fait de prendre des engagements.

Son leadership fondé sur des principes, son style très collaboratif et attirant et, surtout, son sens de l'humour écossais pince-sans-rire nous manqueront beaucoup. »

Un puissant héritage

Voici la déclaration de M. Reid : « Ce fut un privilège de diriger l'équipe de Mars et de travailler en étroite collaboration avec la famille Mars. Nous avons misé sur nos principales forces et nous sommes passés à de nouveaux domaines, ce qui a permis à l'entreprise de se préparer un avenir brillant et durable. Mais ce qui nous distingue, ce sont nos 140 000 associés, les centaines de communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités et les milliards de consommateurs que nous desservons. Je suis fier de dire que, face à des défis comme la pandémie mondiale, nous n'avons jamais perdu de vue notre orientation stratégique ou notre ambition de contribuer à créer le monde de demain que nous souhaitons tous, tout en stimulant à la fois nos objectifs et notre rendement. Qu'il s'agisse de nous mettre au défi de mettre en place une chaîne d'approvisionnement vraiment carboneutre, de veiller à ce que nos matières premières ayant le plus grand impact environnemental comme celles provenant du palmier ne soient pas issues de la déforestation, ou d'innover en proposant des solutions d'emballage pour aider à faire en sorte que nos produits ne deviennent pas des déchets. »

Il a ajouté : « J'ai travaillé en étroite collaboration avec M. Weihrauch pendant de nombreuses années, et je le considère comme un ami proche. Je suis très enthousiasmé par l'avenir de l'entreprise sous sa direction, et je le félicite pour sa nomination à titre de chef de la direction de cette entreprise incroyable. »

M. Reid et M. Weihrauch travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs mois pour assurer une mise en place harmonieuse et ordonnée de la relève afin de maintenir l'élan commercial considérable que connaît l'entreprise. M. Reid continuera de représenter Mars jusqu'à la fin de 2022, notamment lors d'événements clés comme l'Assemblée générale des Nations Unies et la Semaine du climat, la Conférence sur les changements climatiques et plus encore.

À partir de l'année prochaine, M. Reid se consacrera davantage aux questions de l'action climatique, du développement durable et au rôle plus vaste des entreprises dans la société.

Une page se tourne pour Mars

Poul Weihrauch succédera à Grant F. Reid à partir de la fin septembre. M. Weihrauch a travaillé dans de nombreux secteurs de l'entreprise depuis son arrivée en 2000 en tant que chef de marque en Europe pour Snickers. Après avoir dirigé l'entreprise Mars Food, il est devenu président de Global Petcare en 2014. Et, au cours de cette période, il a supervisé une croissance et une diversification importantes de nos activités dans les domaines des services vétérinaires, des diagnostics, des données et des plateformes, doublant ainsi la taille de l'entreprise. M. Weihrauch a aussi investi des sommes considérables dans le programme de durabilité de Petcare.

Voici la déclaration de Frank Mars : « Je connais M. Weihrauch depuis 22 ans. Et, ayant travaillé en étroite collaboration avec lui au cours des 10 dernières années, je sais qu'il sera un leader exceptionnel lors de la prochaine étape de notre développement.

Il est reconnu pour son style de leadership inspirant et inclusif, pour favoriser la croissance des entreprises et la refonte des marques, ainsi que pour son implication profonde envers l'engagement et le perfectionnement des associés. À la suite de la décision de M. Reid, le Conseil d'administration et moi-même sommes reconnaissants de pouvoir nommer un leader aussi solide chez Mars, et nous sommes convaincus que M. Weihrauch protégera nos acquis tout en nous menant vers un avenir brillant et prometteur. »

Voici la déclaration de M. Weihrauch : « Je suis honoré et touché par cette occasion d'être au service de l'entreprise et de nos 140 000 associés chez Mars. Il s'agit d'une entreprise incroyable qui a toujours démontré qu'il est possible de faire de bonnes affaires tout en faisant le bien. C'est ce rapport qui nous permettra d'assurer une croissance et un rendement durables.

Nous vivons une période difficile, mais je suis optimiste et je crois en la capacité des entreprises d'avoir une incidence positive et, en particulier, en la liberté que nous avons chez Mars de faire ce qu'il y a de mieux pour nos associés et le monde dans lequel nous vivons. »

Il a ajouté : « Je remercie M. Reid de son amitié, de ses conseils et de sa collaboration au fil des ans, et je le félicite pour sa carrière exceptionnelle chez Mars. Je remercie également le conseil d'administration de m'avoir confié la tâche de mener à bien la prochaine étape de notre développement et de notre croissance. »

À la suite de la nomination de Weihrauch, Mars a annoncé aujourd'hui une série de nominations subséquentes de cadres supérieurs. Loic Moutault, président de Royal Canin, deviendra président de Mars Global Petcare, et Cecile Coutens assumera la présidence des activités mondiales de Royal Canin.

À propos de Mars, Incorporated

Depuis plus d'un siècle, Mars, Incorporated est convaincu que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. Cet objectif commun unit nos plus de 140 000 associés. Il est au cœur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise familiale faisant des affaires à l'échelle mondiale, et il dicte la façon dont nous transformons et faisons évoluer les choses et innovons pour avoir une incidence positive sur le monde.

Chaque année, notre portefeuille diversifié et croissant de produits et services de confiserie, d'aliments et de soins pour animaux de qualité ravit et soutient des millions de personnes et leurs animaux de compagnie. Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 45 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à la nutrition, à des programmes de diagnostic révolutionnaires, à des appareils portables de surveillance de l'état de santé, aux tests d'ADN, au bien-être des animaux de compagnie et à des services vétérinaires complets grâce à AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™

Nous savons que nous ne pouvons connaître un véritable succès que si nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités prospèrent. Les Cinq Principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos associés qui interviennent tous les jours pour aider à créer le monde de demain, dans lequel la planète, les gens et les animaux pourront s'épanouir.

Pour en savoir plus sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com .

