Montréal, le 15 mai 2025 /CNW/ - Espace pour la vie est heureux d'annoncer la grande première nord-américaine de l'exposition itinérante Transformer. Design et futurs énergétiques, une création du Vitra Design Museum de Weil-am-Rhein en Allemagne, qui est une référence parmi les musées de design dans le monde. Elle sera présentée à la Biosphère jusqu'à l'automne 2026.

Alors que l'énergie est au cœur de nos sociétés, l'utilisation des combustibles fossiles est l'une des causes majeures des changements climatiques et du réchauffement planétaire. Parmi les solutions envisagées, les sources d'énergie sans émissions de CO2 sont explorées. Dompter le vent, le soleil et l'eau présente ses défis, mais le design offre des solutions innovantes et fascinantes.

Le design joue en effet un rôle important dans la transition énergétique actuelle. Transformer. Design et futurs énergétiques, commissarié par Jochen Eisenbrand du Vitra Design Museum, expose ainsi comment le design intègre à différentes échelles les énergies renouvelables dans notre quotidien ; que ce soit au niveau du corps, des habitations, des villes ou encore des modes de transport.

Le public y découvrira notamment des objets du quotidien utilisant les énergies renouvelables tels que la lampe Sunne qui capte l'énergie solaire le jour et s'illumine le soir ; le lampadaire de rue à énergie éolienne PAPILIO ; le frigo souterrain de Groundfridge qu'il suffit d'enfouir dans le sol pour obtenir un frigo parfaitement fonctionnel ou encore le sac à dos (B)pack de (B)energy qui permet le transport de 1000 litres de biogaz brut (pour un poids de 4 kg). Non seulement, c'est une alternative au bois et au charbon utilisés dans les cuisines du continent africain, mais il offre également des possibilités de revenus pour les petits producteurs puisqu'il est produit à partir de déchets organiques et d'eau.

Un design canadien inspiré et inspirant

Bien que l'exposition respecte la trame narrative et l'expérience de l'exposition originale Transform! Designing the Future of Energy, créée et présentée en 2024 par le Vitra Design Museum, l'équipe de la Biosphère a pu bonifier et adapter une partie du contenu pour le public local.

Ainsi, une dizaine de projets (sur plus de 75 présentés) proviennent du Canada, fournis par des designers, des firmes d'architectures, des artistes, des départements d'universités et divers acteurs du milieu. Seront, entre autres, présentés Éclipse XI, le prototype de voiture solaire de course de l'École de Technologie Supérieure ; une robe à énergie cinétique de Joanna Berzowska qui exploite l'énergie humaine ; la maquette d'un congélateur communautaire pensé par Blouin Orzes Architectes et inspiré de la tradition culturelle des communautés inuites du Nunavik ou encore le ThermoDrain qui récupère la chaleur et permet de réduire les coûts de chauffage de l'eau dans une maison.

Tout comme la dépendance aux énergies fossiles a profondément influencé notre quotidien, la transition croissante vers les énergies renouvelables influencera de plus en plus notre vie à l'avenir. La Biosphère vous propose de découvrir à quel point le design est un atout puissant pour façonner un avenir énergétique durable et inspirer des changements positifs dans notre manière de vivre.

Transformer c'est aussi :

Un carnet famille proposé durant l'exposition afin de rendre les contenus accessibles de façon ludique, de permettre aux plus jeunes d'explorer et de comprendre les liens qui se tissent entre le design et la transition énergétique.

Un carnet famille proposé durant l'exposition afin de rendre les contenus accessibles de façon ludique, de permettre aux plus jeunes d'explorer et de comprendre les liens qui se tissent entre le design et la transition énergétique.

Tous les jours, à 11 h en anglais et à 14 h 30 en français. Informations et billetterie

Une série de six rencontres entre octobre 2025 et avril 2026 afin de mettre en valeur et d'approfondir certains aspects ayant une résonnance avec les milieux du design montréalais et québécois. L'objectif est d'inspirer les publics à une transition socio écologique innovante et inspirante.

Citations

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis 2021, le gouvernement du Canada soutient le mandat culturel et scientifique de la Biosphère, dont la vocation consiste à sensibiliser et susciter l'action et l'engagement environnemental de chacun. Nul doute que l'exposition Transformer. Design et futurs énergétiques, contribuera à éveiller la conscience écologique des visiteurs en quête de solutions et de possibilités pour un avenir écologique et durable. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Montréal est fière d'accueillir cette exposition innovante qui met en lumière le rôle crucial du design dans la transition énergétique. Transformer. Design et futurs énergétiques nous inspire à repenser notre utilisation de l'énergie et à adopter des solutions durables pour un avenir meilleur. À Montréal, nous déployons de nombreuses initiatives pour réussir la transition énergétique et nous avons absolument besoin de l'engagement de tout le monde, de la société civile et de la population pour effectuer des changements profonds. La Biosphère est un excellent moyen de les rejoindre et de sensibiliser le public à l'importance de cette transition. »

Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal

« Cette exposition est une occasion unique de découvrir comment le design peut transformer notre quotidien en intégrant les énergies renouvelables. La Biosphère, en tant que musée fédérateur et positif en Amérique du Nord, joue un rôle essentiel pour sensibiliser et mobiliser la société civile et la population dans cette transition socioécologique. Grâce au soutien des trois paliers du gouvernement, la Biosphère accueille des projets de grande envergure, illustrant sa renommée et sa pertinence dans le milieu muséal. À travers des projets inspirants, nous pouvons voir comment Montréal et le Canada contribuent à un avenir énergétique plus durable et innovant. »

Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie

« Cette exposition fera découvrir à quel point le design est un atout puissant pour façonner un avenir énergétique durable et inspirer des changements positifs dans notre manière de vivre. Elle contribuera du même coup à l'ambition d'Espace pour la vie, qui souhaite développer l'autonomie d'agir de la population en faveur de la protection de la biodiversité et de l'environnement, dans la perspective d'une transition socio-écologique respectueuse des besoins des générations futures. »

Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère

« La Biosphère est très fière d'accueillir cette exposition en grande première nord-américaine en partenariat avec le Vitra Design Museum, qui est une référence parmi les musées de design dans le monde. Cette exposition est d'autant plus importante qu'elle permet de positionner l'énergie comme un outil pour la protection de la planète. »

À propos du Vitra Design Museum

Le Vitra Design Museum compte parmi les principaux musées de design au monde. Il se consacre à la recherche et à la présentation du design, passé et présent, et examine la relation du design avec l'architecture, l'art et la culture quotidienne.

Le travail du Vitra Design Museum repose sur sa collection, qui comprend non seulement des objets clés de l'histoire du design, mais aussi les biens de plusieurs personnalités importantes du monde du design. Le musée conçoit ses expositions de manière qu'elles soient itinérantes, et elles sont présentées dans des lieux du monde entier.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

