Transformation vers l'électrification - La Société de transport de Laval (STL) pourra acquérir 53 nouveaux autobus urbains électriques d'ici 2026

LAVAL, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - À l'issue de l'appel d'offres regroupé publié au printemps 2022 par l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et piloté par la Société de transport de Montréal (STM), le contrat octroyé à la firme canadienne Nova Bus pour l'acquisition de plus de 1 200 autobus urbains à propulsion électrique permettra à la STL d'acquérir 53 nouveaux autobus électriques de 12 mètres d'ici 2026. Selon l'appel d'offres, la STL aura également la possibilité de se procurer jusqu'à 41 autobus supplémentaires, en option. Cette annonce attendue représente une étape charnière pour la Société dans sa grande transformation vers l'électrification de son parc d'autobus.

« Avec les travaux de construction du garage tout électrique déjà bien amorcés depuis quelques mois, l'octroi de ce contrat vient concrétiser un jalon central de notre transformation. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre organisation, ainsi que pour notre clientèle. Avec l'appui de nos équipes qui sont à pied d'œuvre pour préparer ce grand virage jumelé à notre ferme intention de contribuer aux objectifs de réduction des émissions de GES des gouvernements et de la Ville de Laval, nous sommes prêts à poursuivre notre route vers le déploiement d'un parc d'autobus 100 % électrique d'ici 2040! », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

La STL, leader en électrification

Après l'acquisition de son premier autobus 100 % électrique en 2012, suivi d'une dizaine en 2020 dans le cadre d'un appel d'offres conjoint avec la STM, la Société se réjouit de l'arrivée des 53 autobus qui viendront s'ajouter à ceux actuellement en service à Laval.

« La STL est engagée à faire avancer la communauté lavalloise, notamment en offrant un environnement plus vert et une meilleure qualité de vie aux citoyens. L'annonce du gouvernement et l'appui financier au projet d'acquisition des autobus électriques représentent une étape hautement symbolique vers la concrétisation de cet objectif commun. Je tiens par ailleurs à souligner le travail remarquable de nos confrères de la STM à titre de mandataires dans ce processus d'appel d'offres et celui que mène l'ATUQ en tant que coordonnateur et expert en soutien aux sociétés de transport dans leur transformation vers le tout électrique. », de conclure Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. Stlaval.ca

