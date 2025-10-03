Transformation numérique en Santé : l'opposition libérale demande un mandat d'initiative pour éviter un deuxième SAAQclic

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Devant l'incapacité démontrée de la CAQ à livrer des projets de transformation numérique majeurs en Santé en respectant les budgets et les échéanciers, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Marc Tanguay, et sa collègue Michelle Setlakwe, porte-parole en matière de cybersécurité et du numérique, ont fait parvenir une demande de mandat d'initiative à la Commission de la santé et des services sociaux pour se pencher sur la gestion du virage numérique au sein du réseau de la Santé. Cette demande a été envoyée hier, quelques heures seulement avant que Santé Québec ne rende publique sa décision de mettre sur pause deux projets majeurs, soit le Dossier santé numérique (DSN) et le Système d'information des finances, de l'approvisionnement (SIFA).

Avec d'importants dépassements de coûts déjà annoncés, les deux élus libéraux craignent que l'on assiste à un autre fiasco d'une plus grande ampleur encore que SAAQclic. Pourtant, le ministre de la Santé affirmait ce jeudi, à l'Assemblée nationale qu'il ne fallait « pas inquiéter les gens » au sujet du DSN et que, concernant le SIFA, il affirmait : « les analyses se poursuivent, et quand on aura toutes les informations pour décider de poursuivre ou pas, nous le ferons. » De son côté, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique affirmait que tout se déroulait normalement. La nouvelle survenue en après-midi est venue confirmer qu'ils n'étaient, dans les faits, au courant de rien. Un scénario qui ressemble de plus en plus à celui de SAAQclic, estiment M. Tanguay et Mme Setlakwe.

Selon eux, l'annonce de suspension des travaux ne vient que confirmer la pertinence de tenir une commission parlementaire sur le sujet. À travers ce mandat d'initiative, l'opposition officielle souhaite notamment que la Commission entende les responsables de ces projets importants afin d'évaluer :

les mesures mises en place pour éviter un nouveau fiasco;

l'ampleur des dépassements de coûts et des retards projetés;

la cohésion entre les experts du ministère de la Cybersécurité et du Numérique et de Santé Québec.

Citations :

« Si l'on se fie aux propos du ministre de la Santé à la période des questions de jeudi matin, il n'était pas au courant de la décision de Santé Québec de suspendre deux projets majeurs de transformation numérique dans son propre réseau. Des explosions de coûts, des délais de livraison et un ministre complètement déconnecté, on a comme un air de déjà-vu. Comme un air de SAAQclic. Plus que jamais, il est impératif de prendre le temps de retourner toutes les pierres de cet immense projet de transformation numérique avant que l'on nous fasse jouer dans un autre fiasco. La confiance de la population est sérieusement ébranlée. Santé Québec doit venir répondre à toutes les questions des parlementaires. L'on ne peut pas rester dans le noir face à une agence qui semble décider en vase clos, sans même que le ministre n'en soit véritablement informé. »

-Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de LaFontaine

« La transformation numérique dans le réseau de la Santé est le plus important du genre de toute notre histoire. Comme la CAQ a déjà fait l'éclatante démonstration de son incompétence dans le domaine, il est tout à fait normal de permettre aux parlementaires de poser des questions aux responsables de ces projets pour éviter encore plus de dérapages coûteux. La mise sur pause de cet immense chantier ne fait qu'ajouter à l'inquiétude des Québécois et confirme toute la pertinence de notre demande de mandat d'initiative. »

- Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique et députée de Mont-Royal-Outremont

