André Fortin sillonne l'Outaouais avec son chef, Pablo Rodriguez

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le député de Pontiac, André Fortin, profite de la pause parlementaire, cette semaine, pour multiplier les visites d'entreprises et d'organismes de l'Outaouais dans le cadre de ses fonctions de porte-parole. Pour l'occasion, il sera accompagné du chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, mardi et mercredi, 18 et 19 novembre.

Rappelons qu'en plus d'être le porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région, M. Fortin porte également les dossiers des forêts, de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation ainsi que de l'enseignement supérieur.

À leur agenda pour ces deux journées, on retrouve notamment, une rencontre avec l'UPA, des visites d'une importante ferme bovine, du Cégep de l'Outaouais, d'entreprises œuvrant dans le secteur des produits du bois et d'un CLSC.

MM. Fortin et Rodriguez seront aussi disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

