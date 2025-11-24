Mise à jour économique : l'opposition officielle dénonce le manque de crédibilité de la CAQ et exige d'avoir l'heure juste

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - À la veille de la mise à jour économique du 25 novembre prochain, Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, s'inquiète de ce que le ministre Girard présentera aux Québécois, alors que lui et son gouvernement, au cours de leurs sept premières années de mandat, ont largement épuisé tout ce qu'ils avaient de crédibilité en matière de gestion des finances publiques.

C'est pourquoi le député libéral de Marguerite-Bourgeoys demande au ministre des Finances de profiter de l'occasion pour enfin donner l'heure juste aux Québécois, notamment sur le réel déficit anticipé et de clarifier son plan de retour à l'équilibre budgétaire. En cette période économique difficile pour les contribuables, les grands énoncés et les belles intentions ne suffisent plus, selon M. Beauchemin qui avoue ne plus avoir confiance en la CAQ pour rétablir l'ordre dans les finances publiques.

Celui-ci exige donc du ministre qu'il dévoile, de façon claire et concrète, l'état de situation dans plusieurs secteurs comme sur le plan d'optimisation des dépenses dans les programmes gouvernementaux, sur la contribution réelle demandée aux sociétés d'État et ses intentions quant à l'utilisation du Fonds vert.

Les principales demandes de l'opposition officielle pour la mise à jour économique :

Clarification quant au déficit et au plan de retour à l'équilibre budgétaire;

Renonciation officielle de l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital;

Reddition de compte sur le plan d'optimisation des dépenses dans les programmes;

Reddition de compte sur la contribution demandées aux sociétés d'État;

Clarification des intentions du gouvernement quant à l'égard des fonds (vert, transport et générations) et du Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission;

Changements aux crédits d'impôt pour les médias afin d'y inclure la radio et l'audiovisuel.

« Alors que les Québécois ont totalement perdu confiance en ce gouvernement qui n'a plus aucune crédibilité sur le plan économique, le ministre peut-il au minimum faire preuve d'honnêteté et donner l'heure juste aux payeurs de taxes? Si la CAQ nous a déjà prouvé son incompétence à gérer les fonds publics, on lui demande au moins de nous brosser un portrait clair de la situation actuelle. Est-ce trop demander, en attendant d'avoir le seul vrai parti de l'économie aux commandes, soit le Parti libéral du Québec? »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances et député de Marguerite-Bourgeoys

