Deux députées libérales en tournée dans l'Estrie
17 nov, 2025, 14:39 ET
QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'Estrie recevra, ce mardi 18 novembre, deux députées de l'opposition officielle qui visiteront des organismes et des entreprises afin de discuter des enjeux de la région. Il s'agit de :
Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole en matière de :
- Lutte contre l'itinérance;
- Santé mentale;
- Services sociaux;
- Relations avec les Québécois d'expression anglaise;
- Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme.
Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole en matière de :
- Lutte contre les changements climatiques;
- Économie sociale;
- Commerce international et interprovincial;
- Relations internationales;
- Responsable de la région de l'Estrie.
Les deux élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
