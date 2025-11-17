Deux députées libérales en tournée dans l'Estrie

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

17 nov, 2025, 14:39 ET

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'Estrie recevra, ce mardi 18 novembre, deux députées de l'opposition officielle qui visiteront des organismes et des entreprises afin de discuter des enjeux de la région. Il s'agit de :

Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole en matière de :

  • Lutte contre l'itinérance;
  • Santé mentale;
  • Services sociaux;
  • Relations avec les Québécois d'expression anglaise;
  • Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme.

Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole en matière de :

  • Lutte contre les changements climatiques;
  • Économie sociale;
  • Commerce international et interprovincial;
  • Relations internationales;
  • Responsable de la région de l'Estrie.

Les deux élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]

