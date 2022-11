MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a publié aujourd'hui dans le cadre de son Rendez-vous 2022 un document de réflexion intitulé « Perspectives sur les risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs », qui expose de nombreux constats et tendances observés dans le secteur financier.

Cette publication met notamment en perspective la profonde transformation numérique du secteur financier qui s'est accélérée pendant la pandémie et qui reflète aujourd'hui des changements d'importance dans les habitudes des consommateurs. De plus en plus de consommateurs s'estiment autonomes dans leur prise de décisions financières et se voient offrir de nouveaux produits ou services, parfois complexes, présentant des divulgations incomplètes ou encore beaucoup trop risqués pour eux.

Dans le cadre de son allocution, le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset, a fait notamment appel à la collaboration des intervenants de l'industrie afin de mieux accompagner les consommateurs dans leurs décisions financières. « Les bénéfices de la transformation numérique des produits et services financiers sont multiples et bien réels, mais les risques le sont tout autant. Plus que jamais, nous devons travailler ensemble, intervenants du secteur financier et régulateur, pour rehausser la vigilance des consommateurs et contribuer à une meilleure littératie financière et numérique au Québec », a-t-il déclaré.

Par l'entremise de son document de réflexion, l'Autorité propose également des opportunités liées à des projets novateurs et à des axes de recherche qui visent l'utilisation des innovations technologiques pour accroître la littératie financière et numérique des consommateurs, l'innovation responsable chez les fournisseurs de services financiers numériques et l'examen d'enjeux émergents liés à la transformation numérique du secteur financier.

Une programmation relevée pour la 17e édition du Rendez-vous de retour en présentiel

Le Rendez-vous avec l'Autorité en était cette année à une 17e édition. Les quelque 400 intervenants de l'industrie présents lors de l'événement se sont vu offrir une programmation centrée sur les opportunités et enjeux actuels et émergents du secteur financier québécois. Des ateliers ont porté sur le thème de la transformation numérique des services financiers de même que sur celui des facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG) et leur intégration aux décisions d'investissement. Des interventions du ministre des Finances du Québec, Eric Girard, et du président du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (ISSB), Emmanuel Faber, étaient également au programme.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers