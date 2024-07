TRANSFORMATION DU PARC JEAN-DRAPEAU - La Société du parc Jean-Drapeau lance un projet-pilote pour tester des solutions de mobilité durant les grands événements

MONTRÉAL, le 30 juill. 2024 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce la fermeture temporaire du chemin du Tour de l'Isle, le 31 juillet et du 2 au 13 août, dans le cadre d'un projet-pilote visant à repenser la mobilité dans le contexte des événements à grand déploiement. Pour le bénéfice des festivaliers et des visiteurs du Parc, cette initiative permettra de tester et d'affiner des solutions de mobilité en période d'achalandage associée aux grands événements.

Le projet pilote

Le chemin du Tour-de-l'Isle longe le stationnement P8 et est utilisé à la fois par les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Utilisé comme voie de mobilité principale lors de récentes éditions de grands événements, la cohabitation n'y était pas harmonieuse et la préservation du territoire pouvait être altérée. Dans ce contexte, le projet-pilote la SPJD permettra d'expérimenter et de perfectionner des solutions de mobilité, visant à offrir à ses visiteurs une expérience plus fluide.

Dans le cadre du projet pilote, il sera fermé du 2 au 13 août, de midi à minuit, tous les jours et lors d'une simulation prévue le 31 juillet. Il sera ouvert le 1er août. Durant toute la durée du projet, de l'affichage signalétique sera en place pour diriger l'ensemble des usagers.

Cette démarche s'inscrit dans la vision de grande transformation du parc Jean-Drapeau, en harmonie avec les milieux naturels et conformément aux meilleures pratiques en développement durable, avec une expérience de mobilité immersive et innovante.

Mobilité durable

La SPJD encourage ses visiteurs à favoriser la mobilité durable, avec diverses options de transport respectueuses de l'environnement. La station de métro Jean-Drapeau permet un accès direct et pratique au Parc, tout comme l'offre de service bus de la Société de transport de Montréal qui est un autre bon moyen pour faciliter les déplacements de la clientèle. La navette fluviale permet également de rejoindre le Parc en profitant de la brise du fleuve.

Une fois sur place, les visiteurs peuvent se déplacer de manière durable grâce à des moyens de transport tels que la Balade découverte, les trottinettes électriques et les vélos Bixi. De plus, pour les grands événements, des parcs à vélo seront aménagés pour encourager l'utilisation de ce mode de transport écologique.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Cheffe de service, communication, 438 542-1800, [email protected]