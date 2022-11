Transformation alimentaire - Plus de 15 M$ pour soutenir la croissance et la productivité de Fruit d'Or

PLESSISVILLE, QC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde près de 15,2 millions de dollars à Fruit d'Or pour soutenir sa croissance et sa productivité. Grâce à un projet d'une valeur de 46,5 millions de dollars, l'entreprise de transformation de petits fruits pourra augmenter sa capacité de production et investir dans sa transformation numérique, en plus de réduire son empreinte environnementale.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre.

L'appui gouvernemental comprend un prêt sans intérêt de 15 millions de dollars accordé dans le cadre du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et une aide financière de 150 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation versée par l'entremise du Programme transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité 2021-2023.

Les différents volets du projet seront réalisés à Plessisville et à Villeroy, dans la région du Centre-du-Québec. L'entreprise investira entre autres dans l'ajout d'équipements automatisés. Fruit d'Or a aussi prévu réaliser de nombreux projets pour diminuer sa consommation énergétique, notamment avec des systèmes de récupération de chaleur. Elle souhaite également amoindrir ses émissions de CO 2 ainsi que sa consommation des eaux usées et potables.

Citations :

« L'automatisation des procédés et la transformation numérique sont des incontournables pour nos entreprises dans le contexte économique actuel. Fruit d'Or l'a compris et prend les mesures pour conserver son titre de première transformatrice de canneberges biologiques au monde! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Depuis sa fondation en 2000, Fruit d'Or connaît une forte croissance de ses ventes. Elle a su développer un réseau actif dans plus de 50 pays et elle profite aujourd'hui d'une position favorable dans son marché. En plus d'innover en matière de transformation alimentaire, ce fleuron du Centre-du-Québec emploie les grands moyens pour améliorer son bilan environnemental, et c'est tout à son honneur! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Fruit d'Or joue un rôle économique et social de premier plan au sein de notre région. C'est un réel plaisir de participer à la réussite de cet important projet, qui assurera la croissance durable de l'entreprise, tout en valorisant des emplois spécialisés et en générant des retombées considérables pour les MRC d'Arthabaska et de L'Érable et tout le Québec! Félicitations à M. Martin Le Moine, fondateur et président du conseil d'administration, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pour cette expansion et ce beau rayonnement international. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Fondée en 2000, Fruit d'Or emploie 500 personnes, dont 410 réparties au sein de ses trois usines québécoises (Villeroy, Plessisville et Dolbeau-Mistassini ). Elle est un chef de file au Canada dans la transformation de canneberges et de bleuets sauvages.

et ). Elle est un chef de file au dans la transformation de canneberges et de bleuets sauvages. L'entreprise exporte ses produits dans plus de 50 pays, et plus de 90 % de son chiffre d'affaires est lié à des ventes hors Québec.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Le Programme transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité 2021-2023 vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises. Il contribue ainsi à favoriser l'autonomie alimentaire et à soutenir la relance économique du Québec.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Romane St-Laurent, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 691-5650; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; David Gosselin, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Tél. : 819 758-7440; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710