OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du programme de modernisation du versement des prestations, le gouvernement du Canada modernise et renforce la façon dont il verse aux Canadiens les prestations. La mise en œuvre d'un nouveau système de gestion et de versement des prestations offrira aux Canadiens une expérience client plus moderne, des services électroniques améliorés, des délais d'attente plus courts et des paiements plus rapides.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, est ravi d'annoncer que la phase 1 de la Sécurité de la vieillesse a été mise en œuvre avec succès dans le nouveau système. En juin 2023, le programme de modernisation du versement des prestations a transféré le premier groupe de clients de la Sécurité de la vieillesse à la nouvelle plateforme, ce qui comprend le soutien à la gestion de cas pour plus de 600 000 clients qui reçoivent des prestations de l'étranger et dont une partie du revenu de pension provient d'autres pays. À la fin d'octobre 2023, des mises à jour techniques mineures et des ajustements ont été apportés à la plateforme, ce qui a marqué la fin de la mise en œuvre de la phase 1. Il s'agit de la première étape vers la modernisation complète de la prestation de services numériques aux citoyens.

La mise en œuvre réussie de la phase 1 montre clairement que le gouvernement est en mesure de transformer et de moderniser les technologies qu'il utilise. Pendant la prochaine phase de la migration de la Sécurité de vieillesse, prévue en décembre 2024, environ 7 millions de clients de la Sécurité de la vieillesse, nouveaux et actuels, seront transférés à la nouvelle plateforme. Lorsque cette migration sera terminée, les Canadiens profiteront de services améliorés et de délais d'attente réduits, grâce à l'expérience client moderne et à une technologie souple. Cette phase ouvrira la voie à la migration d'autres prestations vers la nouvelle plateforme à l'avenir. Grâce à une planification minutieuse, l'expérience des clients se poursuivra sans heurt et sans interruption à toutes les étapes de la migration.

En 2022, le gouvernement du Canada a annoncé que le programme de la Sécurité de la vieillesse serait le premier à migrer vers la nouvelle plateforme commune de versement des prestations dans le cadre du programme de modernisation. Le système actuel de la Sécurité de la vieillesse a été établi il y a plus de 60 ans, et il s'appuie sur des langages de programmation maintenant désuets. Cette situation introduit des risques et limite aussi la capacité du Ministère d'apporter et d'adopter rapidement des changements liés aux politiques.

« En passant de systèmes obsolètes à des technologies numériques innovantes, nous changerons la façon dont le gouvernement fédéral interagit et sert les Canadiens. L'intégration harmonieuse de plus de 600 000 clients de la SV à la plateforme BDM est une étape importante, et se veut la première d'une longue série de réalisations visant à rendre les services gouvernementaux plus efficaces pour les Canadiens. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Le programme de la Sécurité de la vieillesse est l'un des plus importants du gouvernement. C'est un programme national qui verse des prestations mensuelles aux Canadiens de 65 ans et plus.

Le programme de la Sécurité de la vieillesse verse plus de 59 millions de dollars à environ 7 millions d'aînés et traite environ 9 millions de tâches chaque année.

On s'attend à ce que le programme de la Sécurité de la vieillesse offre des services à 9,4 millions d'aînés d'ici 2030 et verse environ 105 milliards de dollars en prestations.

verse environ 105 milliards de dollars en prestations. Cúram Social Program Management est la plateforme technologique utilisée pour remplacer l'actuel système de traitement de la Sécurité de la vieillesse. Cette plateforme est spécialement conçue pour les programmes de service social et est utilisée pour 970 programmes sociaux offerts par les gouvernements dans 10 pays et 14 langues.

