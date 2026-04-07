Transfert de la formation sur le classement des grains à l'ITAQ

MONTRÉAL et SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) annonce le transfert de la responsabilité de la formation sur le classement des grains à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

Classement des grains - formation continue (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Depuis 1997, la Régie collabore avec l'ITAQ pour la prestation de cette formation offerte en vertu du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M‑35.1, R. 174). Dans un souci d'efficacité, de cohérence et d'optimisation des ressources publiques, la RMAAQ a décidé de confier à l'ITAQ l'ensemble des responsabilités liées à l'offre de formation.

Cette décision vise à simplifier la coordination de la formation et à renforcer le rôle de l'ITAQ à titre d'établissement d'enseignement spécialisé dans le domaine agroalimentaire, tout en assurant la continuité et la qualité du service offert au secteur des grains.

Le transfert n'entraîne aucune modification au contenu, aux exigences ou aux objectifs de la formation. Les modalités actuellement en vigueur demeurent inchangées pour les participantes et participants.

Inscriptions et début de la formation

Les inscriptions seront prises en charge par l'ITAQ à compter du 6 avril 2026, tandis que la formation théorique sera accessible dès le 13 avril 2026.

Pour vous inscrire dès maintenant, cliquez sur le lien suivant : Classement des grains - formation de base | Lära LMS]

Pour toute information relative à la formation, veuillez contacter l'ITAQ à :

[email protected] 1 800 383 ‑ 6272



La RMAAQ accompagnera l'ITAQ tout au long de la période de transition afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Giulio Camurri, Conseiller en communication, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2M 1L3, Téléphone : 514 873‑4024, Courriel : [email protected]; Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell. : 450 513-2513, [email protected]