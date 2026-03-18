L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec annonce une hausse des demandes d'admission au 1er tour pour une deuxième année consécutive

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d'annoncer une hausse de 16,03% des demandes d'admission au 1er tour pour la rentrée de l'automne 2026. Il s'agit de la deuxième année consécutive avec une telle croissance, démontrant ainsi l'attractivité pour les programmes techniques dans le secteur agroalimentaire.

Groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Ce que nous voyons encore cette année, c'est un intérêt croissant pour les formations de l'ITAQ. Former la relève agricole et agroalimentaire est essentiel pour le Québec, et nos équipes sont pleinement mobilisées pour accompagner cette nouvelle génération », affirme Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Admission du 2e tour, il n'est pas trop tard

L'ITAQ est toujours en période d'admission pour la rentrée scolaire de l'automne 2026 pendant le 2e tour. Les personnes qui désirent entamer des études à l'ITAQ ont jusqu'au 22 avril pour soumettre leur dossier au www.sram.qc.ca pour les programmes du campus de Saint-Hyacinthe et jusqu'au 1er mai au www.sracq.qc.ca pour les programmes du campus de La Pocatière.

Tous les programmes du campus de Saint-Hyacinthe sont offerts au 2e tour. Cependant, pour le campus de La Pocatière, le programme Techniques équines est déjà complet, tandis que le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) ne sera plus offert.

Fin du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments au campus de La Pocatière

Malgré les nombreux efforts déployés au cours des trois dernières années, l'ITAQ a dû prendre la décision de mettre fin au programme TPQA au campus de La Pocatière. « Les admissions n'étant pas au rendez-vous, nous devons ajuster notre offre afin d'optimiser nos opérations. Aussi, les personnes qui ont manifesté un intérêt pour ce programme, seront dirigées vers notre campus de Saint-Hyacinthe, où ce programme performe et où les demandes d'admission ont doublé au 1er tour qui s'est terminé le 1er mars dernier », ajoute Mme Mercier.

Pour les étudiants et étudiantes de 2e et 3e années dans ce programme, l'équipe enseignante les accompagnera jusqu'à leur diplomation.

Des résultats très encourageants

Malgré cette situation, les autres programmes du campus de La Pocatière affichent une progression remarquable. Les demandes d'admission ont augmenté de 16,6 %, une croissance inégalée depuis plusieurs années. À titre d'exemple, nous avons une augmentation de 77,78 % dans le programme Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) et 63,16 % dans le programme de Technologie des productions animales (TPA).

Du côté du campus de Saint-Hyacinthe, c'est le programme de Technologies des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) qui connaît une forte progression, ayant doublé ses demandes d'admission.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]