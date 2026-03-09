L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec dépose son rapport annuel d'activités 2024-2025

LA POCATIÈRE et SAINT-HYACINTHE, QC , le 9 mars 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a déposé son 4e rapport annuel d'activités depuis l'obtention de son statut. Ce rapport, qui couvre l'exercice financier se terminant le 30 juin 2025, a été présenté à l'Assemblée nationale le 26 février dernier par M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Au-delà de l'exercice de reddition de comptes, le rapport annuel d'activités rend compte, en toute transparence, du travail accompli par l'Institut ainsi que des engagements qu'il prend envers sa communauté étudiante, ses partenaires et l'ensemble de la population québécoise.

Deux éléments méritent une attention particulière

Cette année, deux éléments importants ont été ajoutés au rapport annuel d'activités : le plan stratégique, incluant les résultats obtenus et leur analyse, ainsi que les états financiers vérifiés pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023.

L'intégration du plan stratégique permet de suivre l'évolution des actions prévues, de mesurer les progrès réalisés et d'identifier les étapes à franchir au cours des prochaines années. Il contribue ainsi à mieux aligner les efforts de l'organisation et à renforcer sa capacité à avancer avec cohérence.

« Au cours des dernières années, l'organisation a traversé une période de transition marquée par d'importants changements dans ses systèmes et au sein de son équipe de gestion financière, ce qui a entraîné un certain retard dans la production et la vérification des états financiers, souligne Karine Mercier, directrice générale. Grâce à une équipe financière désormais stable et expérimentée, au renforcement de nos pratiques de gestion et à l'implantation d'un nouveau système financier en juillet 2024, nous avons franchi une étape déterminante. Cela nous positionne solidement pour assurer, de façon continue et ponctuelle, la production de nos états financiers dans les prochaines années », conclut Mme Mercier.

Le rapport annuel d'activités 2024-2025 peut être consulté sur le site Web de l'organisation, au www.itaq.ca, dans la section À propos de l'ITAQ, sous l'onglet Diffusion de l'information, puis Documents déposés à l'Assemblée nationale.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

