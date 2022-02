Transfert de 5 000 postes de l'administration publique en région - « Une annonce très attendue pour soutenir la vitalité économique des villes-centres », selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'annonce du gouvernement du Québec de transférer 5 000 postes de l'administration publique en région, dont 2 000 dès cette année. Pour l'Union, cette nouvelle concrétise aujourd'hui un important engagement pris par le premier ministre du Québec lors du Sommet municipal de l'UMQ en 2018.

« Cette annonce répond directement à une proposition ambitieuse formulée par l'Union dans sa plateforme lors de la dernière campagne électorale du Québec. Sans hésiter, le premier ministre s'était engagé à la concrétiser devant tous nos membres, lors de notre Sommet municipal de 2018. Maintenant, on parle d'une réelle décentralisation, partout dans les villes-centres. Et ce n'est qu'un début! Je tiens à remercier le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, et à saluer le fort leadership de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, madame Sonia LeBel, avec qui j'ai pu m'entretenir hier. Je lui ai assuré de notre entière collaboration dans ce grand chantier pour nos régions », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ souligne que le plan de régionalisation viendra soutenir la vitalité économique des villes-centres, en reconnaissant le rôle incontournable qu'elles jouent en matière de développement économique régional. « Cela démontre concrètement que les municipalités de centralité ainsi que les cités régionales sont au cœur du développement régional, et rayonnent au-delà même de leur territoire. Clairement, l'expertise du terrain et les réalités de chaque milieu seront au bénéfice des politiques et décisions gouvernementales », a conclu Monsieur Côté.

