TRANSFERT D'ENTREPRISE : DANIEL LAMARRE, NOUVEL AMBASSADEUR POUR LE SECTEUR DE LA CULTURE

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est ravi d'annoncer la nomination de Daniel Lamarre au poste d'ambassadeur pour le secteur de la culture. Succédant à Louis Morissette, l'arrivée de M. Lamarre marque une étape significative dans les efforts du CTEQ pour renforcer son engagement envers l'industrie culturelle et sensibiliser la relève entrepreneuriale dans ce secteur. M. Lamarre s'ajoute au groupe d'ambassadeurs et d'ambassadrices du CTEQ composé de Serge Beauchemin, Liza Frulla, Andrew Molson et Véronique Tougas.

UNE FIGURE ÉMINENTE POUR UN SECTEUR STRATÉGIQUE

Les industries culturelles sont un pôle d'attraction important des talents créatifs au Québec. Ce secteur économique, en plus d'être responsable de plus de 120 000 emplois directs, contribue à notre patrimoine commun, à la vitalité de nos villes en plus d'être un véhicule menant à notre rayonnement à l'international. S'assurer que les entreprises de ce secteur perdurent au-delà de leur présent propriétaire revêt alors une importance autant économique que sociétale.

Daniel Lamarre est une figure éminente dont la carrière a été marquée par une dévotion à la culture québécoise. En tant que président et chef de la direction du Cirque du Soleil, il a joué un rôle majeur dans la promotion de la culture québécoise à l'échelle internationale. Sa nomination en tant qu'ambassadeur du CTEQ pour le développement économique du secteur de la culture est le reflet de son profond engagement envers la préservation, la promotion et l'évolution du patrimoine culturel du Québec. Dans ses interventions comme porte-parole, le CTEQ pourra compter sur son expertise, son expérience et sa créativité acquises durant une carrière hors pair et remplie de succès.

« La richesse culturelle du Québec dépasse largement ses frontières, et le secteur culturel joue un rôle prépondérant. Pouvoir s'appuyer sur l'un des piliers de cette industrie pour catalyser le mouvement repreneurial québécois constitue pour nous un atout indéniable. Dans cette convergence entre la créativité artistique et l'entrepreneuriat, le Québec trouve une force singulière en notre organisation et son nouvel ambassadeur », affirme Alexandre Ollive, directeur général du CTEQ.

« Personnalité marquante autant du milieu des affaires que de la culture, Daniel Lamarre a le profil tout indiqué pour devenir le porte-parole et l'ambassadeur du milieu culturel au CTEQ. La SODEC le remercie d'accepter ce rôle ! Son parcours inspirant, ses réflexions et son expertise acquise au cours d'une carrière jalonnée de succès seront d'une grande pertinence pour tous les membres de l'industrie culturelle québécoise en matière de relève entrepreneuriale et de transfert d'entreprise », émet Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la SODEC.

« C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de me joindre au groupe d'ambassadeurs du CTEQ. Je me sens honoré de participer à la mission de cette organisation qui est ultimement de pérenniser le Québec inc. Dans le milieu des entreprises culturelles, cette transmission des entreprises a non seulement une valeur économique importante, mais également une valeur patrimoniale », ajoute Daniel Lamarre, vice-président exécutif du Conseil d'administration, Groupe Cirque du Soleil et ambassadeur, secteur culture pour le CTEQ.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ a pour mission d'assurer la pérennité des entreprises québécoises. Service-conseil personnalisé et confidentiel -- Occasions d'affaires -- Formations et événements -- Réseau d'affaires sont offerts par notre équipe afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réaliser votre projet de vente ou d'achat de PME. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Renseignements: Maxime Riopel, Conseiller relations publiques et veille stratégique, Centre de transfert d'entreprise du Québec, [email protected] | 514 797-4153