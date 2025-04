REPRENEURIAT AU QUÉBEC : UN SOMMET QUI MET EN LUMIÈRE DES ENJEUX DÉTERMINANTS ET DES DONNÉES RÉVÉLATRICES

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) dresse un bilan très positif de la 8ᵉ édition du Sommet du repreneuriat, organisée en marge de la deuxième Semaine nationale du repreneuriat. Plus de 500 participants se sont réunis pour une programmation riche, abordant notamment l'impact de la crise tarifaire, le rôle stratégique de l'achat local et les enjeux propres au repreneuriat en région.

Cette édition revêt une signification particulière, marquant les 10 ans du CTEQ. Dix années d'engagement à soutenir la pérennité des entreprises québécoises, avec près de 6 000 entrepreneurs accompagnés dans leur démarche de transfert.

Le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, a souligné l'importance du repreneuriat comme pilier de la continuité économique, mettant en relief les défis liés à la relève entrepreneuriale et à l'accompagnement des cédants comme des repreneurs.

Le Sommet a également été marqué par la présidence de Mme Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), première femme à occuper ce rôle. Elle a insisté sur l'importance des femmes en entrepreneuriat, de documenter le repreneuriat et d'en transmettre la mémoire collective.

Tout au long de l'événement, plusieurs personnalités du monde entrepreneurial ont partagé leur vision et leurs expériences, faisant de ce rendez-vous un véritable espace d'inspiration et de réflexion.

FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE NATIONALE SUR LE REPRENEURIAT

Les entreprises transférées affichent un taux de survie de 80 % après cinq ans, comparativement à 57 % pour les entreprises en démarrage. Ce taux grimpe à 87,5 % lorsqu'elles sont accompagnées par le CTEQ.

En 2022 : Les transferts réalisés ont permis de préserver 144 000 emplois dans des entreprises représentant 37 G$ en actifs et 43 G$ en revenus. Le taux de transfert a atteint 4,8 %, soit 9 365 PME ayant changé de main (+11,8 % par rapport à 2021). Tous les secteurs ont connu une hausse. Le secteur manufacturier a atteint un taux de 7,1 %, devançant celui des services d'hébergement et de restauration. Le profil des repreneurs est demeuré relativement stable. Les moins de 29 ans représentent 6,1 %, tandis que la proportion des 55 ans et plus est en hausse, atteignant 34,9 %. Par ailleurs, 14,4 % des repreneurs sont des personnes immigrantes et 26,4 % sont des femmes. Les entreprises comptant entre 20 et 99 employés ont affiché le taux de transfert le plus élevé (8,7 %).

Au premier trimestre de 2025, 5,8 % des entreprises privées prévoient une vente ou un transfert dans l'année à venir, représentant plus de 12 000 cédants potentiels.

Si la tendance se maintient, environ 9 500 transferts sont prévus d'ici la fin de 2025.

DES ENTRETIENS PERCUTANTS AVEC DES INVITÉS DE MARQUE

Au-delà des chiffres, le Sommet a été un lieu de dialogue privilégié où experts, entrepreneurs et décideurs ont partagé leurs réflexions, bonnes pratiques et pistes de solutions concrètes pour assurer la relève d'entreprises au Québec.

René Vézina, chroniqueur économique, animateur, conférencier et écrivain

Marc Duhamel , directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ)

, directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ) Pascal Harvey , président-directeur général du Réseau des SADC et CAE

, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE Isabelle Côté, présidente-directrice générale de Coffrages Synergy et fondatrice BRIX

Jean-Philippe Ménard, premier vice-président d'Investissement Québec

Schamma Rosidor, présidente-directrice générale de Royalty Natural et directrice générale de Femmes de foi en affaires

Le CTEQ tient à remercier ses précieux partenaires pour leur soutien : IG Gestion privée de patrimoine, partenaire principal, Les Coops de l'information, partenaire média, et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, partenaire depuis la création du CTEQ.

Le Sommet confirme sa place comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs concernés par le transfert d'entreprise -- cédants, repreneurs, professionnels et partenaires.

ET LA SUITE ?

Le CTEQ poursuivra ses efforts pour stimuler le repreneuriat, notamment en bonifiant le Club des repreneurs avec de nouvelles initiatives favorisant le maillage entre cédants et repreneurs.

Une série de projets sera également dévoilée à la fin mai, pour enrichir l'offre de services du CTEQ et soutenir activement celles et ceux qui s'engagent dans un transfert d'entreprise.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé -- Occasions d'affaires -- Réseau d'affaires -- Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous-représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

