MISE À JOUR DE L'ÉTUDE NATIONALE SUR LE REPRENEURIAT : DES CHIFFRES CLÉS POUR MIEUX ANTICIPER L'AVENIR DES PME

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) en collaboration avec Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ) et professeur agrégé au département de finance et économique à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), et avec l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), est fier de présenter la mise à jour de l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec, qui vient enrichir le portrait du repreneuriat à l'échelle québécoise.

Cette nouvelle édition offre une analyse approfondie des taux de transferts d'entreprises, contribuant à une meilleure compréhension des risques liés à ces transitions. En comparant les taux réels de transferts aux intentions exprimées par les cédants et les repreneurs, en évaluant les retombées économiques et en analysant les taux de survie des entreprises transférées, l'étude met en lumière les principaux défis du repreneuriat au Québec. Elle rappelle également l'importance d'un accompagnement structuré et accessible à chaque étape du processus de transfert.

FAITS SAILLANTS

Les entreprises transférées présentent un taux de survie de 80 % après cinq ans, comparativement à 57 % pour les entreprises nouvellement créées. Celles accompagnées par le CTEQ atteignent un taux de 87,5 %.

En 2022 :

Le taux de transfert d'entreprise a atteint 4,8 %, représentant 9 365 PME ayant changé de main, une hausse de 11,8 % par rapport à 2021.



Une augmentation généralisée des transferts d'entreprise dans tous les secteurs.



Le secteur manufacturier au Québec a vu son taux de transfert augmenter de 1 point de pourcentage, atteignant 7,1% soit 0,6% de plus que le secteur des services d'hébergement et de restauration, habituellement le secteur ayant le taux de transfert le plus élevé.



Le profil des repreneurs est demeuré relativement stable. Les moins de 29 ans représentent 6,1 %, tandis que la proportion des 55 ans et plus est en hausse, atteignant 34,9 %. Par ailleurs, 14,4 % des repreneurs sont des personnes immigrantes et 26,4 % sont des femmes.



Les entreprises de 20 à 99 employés ont enregistré le taux de transfert le plus élevé (8,7 %).



La totalité des transferts ont permis de préserver 144 000 emplois dans des entreprises totalisant 37 G$ en actifs et 43 G$ en revenus.

Au premier trimestre de 2025, 5,8 % des entreprises privées prévoient un transfert ou une vente dans les 12 prochains mois, représentant plus de 12 000 cédants potentiels à la recherche de repreneurs.

Si les tendances se maintiennent, on prévoit environ 9 500 transferts par année d'ici la fin de 2025.

« Bien que les tendances exposées dans cette mise à jour montrent la vitalité des activités de transferts d'entreprise qui occupaient le Québec en 2022, les événements des dernières semaines ont ébranlé plusieurs entrepreneurs. Il devient alors crucial de continuer à surveiller attentivement l'évolution des tendances du marché des transferts d'entreprises au cours des prochains mois et des prochaines années pour soutenir la compétitivité, l'agilité, la résilience et la robustesse des PME québécoises sur les marchés canadiens et mondiaux », Indique Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ).

« La mise à jour de l'Étude nationale met en lumière un aspect souvent sous-estimé, mais essentiel pour les cédants, les repreneurs et l'ensemble des acteurs du repreneuriat. Elle fournit des données détaillées sur la survie des entreprises après un transfert et l'impact économique des reprises. Avec un taux de survie de 80% après cinq, et même de 87,5% lorsque les entrepreneurs sont accompagnés, le transfert d'entreprise s'impose comme une voie sûre et durable pour assurer la relève. Elle permet de mieux anticiper les tendances du marché et de se préparer aux défis à venir, dans une perspective de pérennité économique pour le Québec », indique Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ.

