LE SOMMET DU REPRENEURIAT EST DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION LES 15 ET 16 AVRIL

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec vous invite au Sommet du repreneuriat les 15 et 16 avril 2025 au Palais des congrès de Montréal. C'est un rendez-vous incontournable qui mettra en lumière les enjeux, les tendances et les occasions liés au repreneuriat, un levier stratégique pour stimuler l'économie, maintenir les centres décisionnels et préserver des emplois de qualité chez nous.

UNE PRÉSIDENTE D'HONNEUR DISTINGUÉE

Cette année, le Sommet du repreneuriat a l'honneur de recevoir la présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Marie Grégoire. Gestionnaire d'expérience et communicatrice au parcours riche et diversifié, Mme Grégoire a su faire rayonner son expertise dans les milieux économiques, médiatiques, politiques et académiques. Aujourd'hui à la tête de BAnQ et présidente du Réseau francophone numérique, elle continue de mobiliser les acteurs clés pour une société qui valorise l'apprentissage et l'innovation.

« Le repreneuriat n'est pas qu'un enjeu économique; c'est une question de patrimoine et de continuité. Une entreprise qui change de main, c'est un transfert de connaissances, une passation d'expérience, une occasion de bâtir sur les acquis et d'innover sans partir de zéro. Pour cela, il faut documenter ces transitions, analyser ces modèles. Il importe de créer un savoir collectif autour de la réussite, des échecs et des défis de nos fleurons québécois, des petites comme des moyennes entreprises d'ici », indique Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

UN RENDEZ-VOUS POUR L'AVENIR DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES

Le sommet est un événement unique au Québec pour développer un réseau de qualité dans le monde du transfert d'entreprises. Pendant deux jours, rencontrez des experts, des partenaires financiers, des acheteurs, des vendeurs et des investisseurs pour échanger sur les meilleures pratiques et soutenir le transfert d'entreprise.

« Le repreneuriat est un processus complexe nécessitant une multitude d'expertises, et ce Sommet représente une occasion privilégiée de réunir un écosystème complet au service de nos PME et de nos partenaires. Dans un contexte actuel de tension économique avec nos voisins du sud, cet événement nous rappelle l'importance capitale du repreneuriat comme un moteur de développement pour l'économie du Québec », soutient Alexandre Ollive, président-directeur général du Centre de transfert d'entreprise du Québec.

UN ENJEU CRUCIAL POUR L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

Alors que l'Étude nationale du repreneuriat du CTEQ prévoit le transfert de près de 50 000 entreprises d'ici 2028, avec 9 % des entreprises privées en processus de vente au premier trimestre de 2024, le Sommet du repreneuriat arrive à un moment clé. Dans un contexte économique incertain marqué, entre autres, par la guerre commerciale avec les États-Unis, le maintien des sièges sociaux au Québec, la protection des fleurons économiques et l'accompagnement des repreneurs sont plus que jamais des priorités.

« Le transfert d'entreprise est une étape cruciale pour assurer la pérennité et la croissance de nos entreprises locales. Il permet de préserver les savoir-faire, de maintenir les emplois et de garantir la continuité des services. En facilitant ces transitions, nous renforçons notre économie et soutenons l'innovation et la prospérité de nos régions », affirme Carl Thibeault, vice-président principal, services financiers (Distribution) chez IG Gestion privée de patrimoine.

« Le repreneuriat est un levier stratégique pour préserver les PME, le savoir-faire et le talent québécois dans toutes nos régions. J'invite les personnes participantes à profiter de cet événement rassembleur pour faire naître des idées novatrices, qui nous permettront de transformer ensemble les défis du repreneuriat en véritables occasions d'affaires pour les gens d'ici », mentionne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

MISE À JOUR DE L'ÉTUDE NATIONALE DU REPRENEURIAT

Les participants auront accès en avant-première à la mise à jour de l'Étude nationale du repreneuriat. Publiée pour la première fois en décembre 2024, cette étude permet une meilleure compréhension des impacts du repreneuriat pour l'économie du Québec. La mise à jour, quant à elle, met l'accent sur l'analyse des taux de transfert pour un meilleur éclairage du risque lié au transfert d'entreprise. Ainsi, le CTEQ souhaite positionner le Québec comme un chef de file en la matière, en développant un écosystème structuré favorisant le transfert d'entreprises à des entrepreneurs d'ici.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé -- Occasions d'affaires -- Réseau d'affaires -- Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

SOURCE Centre de transfert d'entreprise du Québec

Pour plus d'informations: Sarah-Jade Groulx, Chargée relations publiques, communication et événements, Centre de transfert d'entreprise du Québec, [email protected] | 1 844 200-2837 p.1066