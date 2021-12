OTTAWA, ON, le 30 déc. 2021 /CNW/ - La nouvelle année est une occasion de prendre un nouveau départ et de renouveler notre espoir en l'avenir.

Nous voyons cet espoir dans nos vies de tous les jours.

Malgré une année difficile, les Canadiens et les Canadiennes continuent de faire preuve de résilience, de compassion et d'une grande faculté d'adaptation.

Les Canadiens et les Canadiennes m'inspirent à poursuivre mon travail et à continuer de chercher de meilleures façons d'aider nos communautés et nos enfants à prospérer et à se développer.

En inuktitut, il existe un concept appelé ajuinnata. Il signifie un engagement, une promesse et un vœu, mais il veut dire bien plus de choses : d'ailleurs, c'est dans nos actions qu'il trouve son vrai sens.

Ensemble, nous luttons contre la pandémie de COVID-19 grâce aux vaccins et aux mesures prises par la santé publique.

Ensemble, nous réfléchissons à des solutions créatives et novatrices pour sauver notre planète.

Ensemble, nous avançons sur la voie de la réconciliation, pour un voyage de toute une vie vers la guérison, le respect et la compréhension.

À chacune des questions difficiles que nous posons, nous trouvons des réponses à ce que nous pouvons faire pour faire du Canada un pays véritablement inclusif et durable.

Mary Simon

