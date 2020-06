OTTAWA, ON, le 6 juin 2020 /CNW/ - En ce 7 juin 2020, Journée des Forces armées canadiennes, prenons un moment pour saluer les hommes et les femmes qui servent notre pays.

Qu'ils portent l'uniforme de la Marine, de l'Armée ou de l'Aviation, qu'ils soient de la force régulière ou dans la réserve, ils sont toujours prêts à répondre à l'appel du devoir pour protéger nos foyers et nos droits.

Cette fière tradition de service remonte à plus d'un siècle. On se rappelle les batailles qu'ils ont livrées, leurs faits d'armes et leur courage, en particulier cette année, qui marque le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et la victoire des Alliés. Nous soulignons le sacrifice de tous les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et nous honorons ceux qui sont tombés au combat. Nous nous souvenons d'eux.

Tout au long de notre histoire, les membres des Forces canadiennes ont été là en cas de besoin. Ils ont contribué à des missions aux quatre coins du monde et ici au pays. En ce moment même, plusieurs d'entre eux combattent un terrible ennemi -- un invisible ennemi -- et prêtent main-forte aux travailleurs de la santé sur la ligne de front, afin de contenir la propagation de la COVID-19. Nous les remercions de leur flexibilité et de leur aide inestimable face à cette crise sans précédent.

Même en temps de paix, la profession militaire n'est pas sans risque. Cette réalité a d'ailleurs pris tout son sens encore récemment, lors du tragique accident d'hélicoptère qui a tué six marins et aviateurs, et lors de l'écrasement d'un avion de l'équipe de démonstration des Snowbirds, qui a coûté la vie à la capitaine Jenn Casey. La nation entière pleure leur perte. Nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs collègues.

Je voudrais également remercier de tout cœur les familles militaires de partout au Canada qui, grâce à leur résilience et à leur soutien indéfectible, assurent une continuité essentielle et permettent à nos militaires de donner le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'ils protègent et défendent nos libertés.

En tant que commandante en chef, je ne pourrais être plus fière de nos troupes. Au nom de toute la population canadienne, merci. Bonne continuation. Soyez prudents.

Julie Payette

