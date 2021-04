MONTRÉAL, le 29 avril 2021 Transat est heureuse d'annoncer qu'un accord de financement conclu avec la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC) lui permet désormais d'offrir un remboursement aux voyageurs dont le départ était prévu à compter du 1er février 2020, pour lequel un crédit voyage a été émis en raison de la COVID-19. Cette politique s'applique aux réservations de vols et de forfaits effectuées avant le 29 avril 2021. Après cette date, si Transat devait procéder à des changements à son programme de vols, les clients touchés seraient également admissibles à un remboursement.

« Nous attendions ce moment avec impatience, et nous savons qu'il en est de même pour nos clients, indique Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. Maintenant qu'un accord de financement a été conclu et que les critères d'admissibilité ont été établis par le gouvernement du Canada, nous sommes ravis de pouvoir faire bénéficier nos clients de cette aide tant attendue. »

Parmi les paramètres édictés par les autorités gouvernementales, les détenteurs de crédits voyages doivent présenter une demande de remboursement à Transat d'ici le 26 août 2021. C'est pourquoi ceux-ci sont invités à remplir dès que possible le formulaire disponible au airtransat.com/remboursements. S'ils ont réservé auprès d'un conseiller en voyages ou d'une agence de voyages en ligne, ils devront communiquer directement avec ces derniers.

« Les conseillers en voyages ont fait preuve d'une résilience et d'un soutien incomparables depuis le début de la crise, ajoute Annick Guérard. Ainsi, nous sommes heureux de confirmer que les commissions perçues par les conseillers ne seront pas rappelées si leurs clients optent pour un remboursement. »

Les clients et les conseillers en voyages sont invités à visiter le airtransat.com/remboursements pour consulter la foire aux questions ou connaître les critères d'admissibilité au remboursement.

