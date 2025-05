Deux destinations européennes accessibles plus tôt dans l'année au départ de Montréal

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 par Skytrax, renforce son réseau transatlantique annuel en prolongeant ses liaisons vers Bordeaux (BOD) et Valence (VLC) à l'hiver 2025-2026. Ces routes exclusives, jusqu'ici offertes uniquement à la belle saison, seront désormais opérées dès février grâce à un vol hebdomadaire sans escale au départ de Montréal Trudeau (YUL) à bord d'un Airbus A321LR.

« En élargissant notre présence en France et en Espagne pendant la saison hivernale, nous franchissons une nouvelle étape vers l'annualisation de notre programme transatlantique, déclare Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Après avoir récemment ajouté Valence à notre programme estival, sa prolongation hivernale témoigne du potentiel de cette destination. Quant à Bordeaux, son ajout à l'hiver renforce notre présence dans les provinces françaises, un marché prioritaire pour Air Transat. »

Le service hivernal vers Bordeaux s'ajoute en effet à celui de Lyon, Marseille et Nantes, confirmant l'importance stratégique de la France dans son réseau et répondant tant aux attentes du marché loisirs qu'à celui des voyageuses et voyageurs visitant leurs proches.

Du côté de l'Espagne, la prolongation de la liaison vers Valence -- dont le vol inaugural est prévu le 20 juin prochain -- confirme l'engouement pour cette destination en pleine croissance. Elle rejoint ainsi Madrid et Malaga dans le portefeuille hivernal d'Air Transat, consolidant la position de la compagnie en Espagne à l'année.

À partir du 21 février prochain, des vols vers Bordeaux et Valence seront offerts tous les samedis, enrichissant ainsi le programme estival d'Air Transat qui s'étendra jusqu'en octobre 2026. Les billets pour ces destinations sont disponibles dès maintenant à la réservation. L'ensemble du programme hivernal 2025-2026 sera dévoilé sous peu.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements : Marie-Christine Pouliot, Cheffe, relations publiques et contenu marketing, [email protected]