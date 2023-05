Transat offre à 12 étudiants une expérience unique en tourisme durable à Punta Cana

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la troisième édition du programme Journey for Change, Transat s'est associée à l'Université de Guelph et Iberostar Hotels & Resorts afin de permettre à un groupe de 12 élèves en gestion hôtelière, alimentaire et touristique de se rendre en République dominicaine et de vivre une expérience sur le terrain unique aux leaders de demain en matière de tourisme durable.

« Le tourisme durable est au cœur de la stratégie de responsabilité d'entreprise de Transat et je suis très enthousiaste de voir que la relève touristique est déjà sensible à ces enjeux, précise Chrystal Healy, vice-présidente, responsabilité d'entreprise chez Transat. De plus, je suis particulièrement fière de pouvoir cette année compter sur Iberostar, un partenaire hôtelier reconnu pour son implication concrète en développement durable. Nous croyons en la force du nombre et espérons, donc, que les élèves reviendront de leur séjour avec le désir renouvelé de s'impliquer sur les plans sociaux et environnementaux, à la maison comme à l'étranger. »

Le programme comprend une grande variété de sujets et d'ateliers, notamment l'approvisionnement responsable, la prévention des déchets alimentaires et le compostage, la réhabilitation des récifs coralliens, la plantation de mangroves, le nettoyage des plages et la visite de centres communautaires.

« La force de Journey for Change, c'est que la destination en elle-même devient une salle de classe. Les élèves apprennent ce qu'est le tourisme durable tout en étant des touristes et voient de leurs propres yeux les défis de taille sur lesquels Transat et Iberostar se penchent. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour réellement faire progresser le voyage responsable. Et cela me donne de l'espoir », explique docteure Statia Elliot, professeure à l'École de gestion de l'hôtellerie, de l'alimentation et du tourisme de l'Université de Guelph.

« Chez Iberostar, le développement durable est un principe fondamental qui oriente et guide toutes nos activités. Nous sommes donc ravis d'accueillir le groupe Journey for Change, pour leur apprendre nos pratiques et nos solutions, même aux problèmes les plus complexes. Pendant leur visite au Coral Lab, par exemple, ils ont pu voir comment les études sur les coraux sont mises à contribution pour nous adapter aux défis que posent les changements climatiques aux récifs et autres milieux fragiles », ajoute Gabriel Martorell, directeur du développement durable dans les Amériques chez Iberostar.

Le premier voyage Journey for Change a eu lieu au printemps 2019 à Puerto Plata, en République dominicaine. Chaque édition aura depuis permis d'aller à la rencontre des communautés locales et des prestataires de services touristiques, en plus de se familiariser à destination avec les enjeux complexes inhérents au tourisme durable.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

À propos du groupe Iberostar

Le groupe Iberostar est une multinationale espagnole 100 % familiale qui compte plus de 65 ans d'expérience dans l'industrie du tourisme et dont les racines entrepreneuriales remontent à 1877. Sa principale activité est Iberostar Hotels & Resorts, dont le portefeuille comprend plus de 100 hôtels quatre et cinq étoiles dans 16 pays. Le groupe est devenu un leader international, car il promeut un modèle d'entreprise de tourisme responsable qui s'articule autour du respect des personnes et de l'environnement. Son mouvement pionnier Wave of Change reflète l'engagement spécifique de l'entreprise en faveur de l'environnement et des océans. Le développement durable agissant comme force motrice, le groupe Iberostar place l'économie circulaire au cœur de sa stratégie et travaille à la réalisation de son propre Agenda 2030: ne plus produire de déchets d'ici 2025, être neutre en carbone d'ici 2030 et s'assurer que sa chaîne d'approvisionnement en produits de la mer soit responsable à 100% d'ici 2025, en plus d'améliorer la santé des écosystèmes autour de ses hôtels. iberostar.com

