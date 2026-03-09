MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Transat A.T inc. (« Transat »), référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, publiera le 10 mars prochain ses résultats pour le premier trimestre 2026 terminé le 31 janvier. Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction, et Jean-François Pruneau, chef de la direction financière, invitent les analystes financiers à une conférence téléphonique à ce sujet le même jour. Les représentants des médias peuvent y assister en mode écoute seulement. Veuillez noter que cette conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Conférence téléphonique du premier trimestre 2026

Mardi 10 mars 2026 à 15 h HE

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

Montréal : 514 400-3794

Amérique du Nord (sans frais) : 1-800-990-4777

Nom de la conférence : Transat

La conférence sera également accessible par webdiffusion en direct : inscrivez-vous ici.

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 17 mars 2026 au 1 888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 34505 suivi du carré (#). La webdiffusion demeurera disponible pendant les 90 jours suivant l'appel.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

L'assemblée générale annuelle et extraordinaire de Transat aura lieu à 9 h le mardi 10 mars. Seuls les actionnaires dûment inscrits ou leurs fondés de pouvoir pourront assister et participer à la période de questions. Les représentant•es des médias souhaitant suivre l'assemblée en mode virtuel sont invité•es à écrire à [email protected] afin d'obtenir la procédure de connexion.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Site média : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements :

Andréan Gagné

Directrice principale, Communications, affaires publiques et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1660, 104071

SOURCE Transat A.T. Inc.