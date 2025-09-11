Amélioration de la performance opérationnelle et financière

Faits saillants du troisième trimestre :

Revenus de 766,3 millions $, en hausse de 4,1 % par rapport à 736,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 81,2 millions $, comparativement à 48,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

de 81,2 millions $, comparativement à 48,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Résultat net de 399,8 millions $ (9,97 $ par action), incluant 345,1 millions $ provenant de la restructuration de la dette à long terme, comparativement à une perte nette de 39,9 millions $ (1,03 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 122,1 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles 1 négatifs de 168,7 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

négatifs de 122,1 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles négatifs de 168,7 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Trésorerie et équivalents de trésorerie de 357,2 millions $ au 31 juillet 2025

Les initiatives du programme Élévation mises en place à ce jour devraient permettre de générer un BAIIA ajusté 1 de 100 millions $ d'ici la mi-2026, conformément à l'objectif

de 100 millions $ d'ici la mi-2026, conformément à l'objectif Clôture de la restructuration de la dette CUGE, réduisant le montant dû dans le cadre du programme de 762,2 millions $ au dernier trimestre à 333,9 millions $

Transactions de cessions-bail d'une valeur de 61,5 millions $ visant deux moteurs GTF2 de Pratt & Whitney; produits utilisés pour réduire la dette et financer les opérations

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. a présenté aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025.

« Transat a enregistré une amélioration de sa performance opérationnelle et financière au troisième trimestre de 2025. Les revenus ont augmenté de 4,1 %, soutenus par une hausse de 2,6 % des revenus aériens unitaires par rapport à l'année précédente et par la hausse de 1,0 % du trafic de passagers. Les bénéfices de notre programme Élévation, un plan d'optimisation global visant à maximiser la croissance rentable à long terme, se concrétisent comme prévu et continuent de produire des résultats contribuant à la génération d'un BAIIA ajusté de 100 millions $ d'ici le milieu de 2026. L'augmentation des revenus, combiné au contrôle rigoureux des charges d'exploitation et à des prix du carburant favorables, a accru la rentabilité opérationnelle », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Le climat d'incertitude économique, combiné au redéploiement de capacité dans l'industrie, représentent des enjeux à court terme en ce qui a trait aux coefficients d'occupation. Par ailleurs, nous n'anticipons pas que les coûts du carburant offriront le même vent favorable qu'ils ont procuré jusqu'à présent cette année. Dans ce contexte, nous maintenons le cap sur l'exécution de notre plan stratégique en misant sur une gestion rigoureuse des coûts, l'optimisation de notre flotte et l'expansion de notre réseau. Concernant l'hiver prochain, nous sommes ravis de présenter une offre élargie. Avec de nouvelles destinations en Amérique du Sud et en Türkiye et grâce à l'extension de nos services transatlantiques, nous poursuivons notre stratégie de diversification afin d'offrir davantage d'options de voyages loisirs », a ajouté Mme Guérard.

« La clôture de l'entente de refinancement au cours du troisième trimestre est un jalon important dans l'atteinte de nos objectifs de réduction de la dette et de renforcement du bilan. De plus, nous avons monétisé en partie notre entente d'indemnisation financière avec le fabricant des moteurs GTF2 pour 2025 au moyen de deux transactions de cession-bail, dont le produit a servi en partie à rembourser une tranche de la dette et à racheter des actions privilégiées. Grâce à l'amélioration considérable de notre structure de capital, nous pouvons mettre davantage l'accent sur l'exécution de notre plan stratégique et sur la progression opérationnelle à long terme », a déclaré Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Transat.

Résultats du troisième trimestre

Pour le trimestre clos le 31 juillet 2025, les revenus ont atteint 766,3 millions $, en hausse de 4,1 % par rapport à 736,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à une hausse de 2,6 % des revenus aériens unitaires (ou « yield ») ainsi qu'à une hausse de 1,0 % du trafic exprimé en passagers-milles payants par rapport à 2024. De plus, à la suite de l'entente conclue avec le fabricant des moteurs GTF2, nous avons enregistré à titre de revenus une indemnité financière de 7,0 millions $. Grâce à une gestion rigoureuse, la capacité offerte par la Société sur l'ensemble du réseau a augmenté de 2,4 % comparativement à celle mise en marché à la période correspondante de l'exercice précédent, alors que celle sur les routes transatlantiques, le principal marché durant cette période, a augmenté de 4,2 %.

Le BAIIA ajusté1 a atteint 81,2 millions $, contre 48,0 millions $ à la période correspondante de 2024. La hausse découle principalement de l'augmentation des revenus, de l'augmentation de la productivité, ainsi que d'une diminution de 14 % des prix du carburant par rapport à la période correspondante de 2024.

Résultats de la période de neuf mois

Pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2025, les revenus ont atteint 2 626,9 millions $, en hausse de 5,3 % par rapport à 2 494,9 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période de neuf mois, les revenus aériens unitaires ont augmenté de 2,2 %, le trafic a été supérieur de 1,2 % et la Société a enregistré une indemnité financière de 27,0 millions $ liée aux moteurs GTF2. La capacité offerte sur l'ensemble du réseau a augmenté de 1,9 % comparativement à celle mise en marché à la période correspondante de 2024.

Pour la période de neuf mois, le BAIIA ajusté1 a été de 199,6 millions $, contre 74,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice 2024. La hausse est principalement attribuable à l'augmentation des revenus, aux gains de productivité et à la baisse des prix du carburant.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie utilisés par les activités opérationnelles se sont élevés à 104,9 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, contre 91,1 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, la diminution des soldes sans effet de trésorerie du fonds de roulement ayant été contrebalancée en partie par la hausse de la rentabilité. Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement des obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 se sont établis à un montant négatif de 122,1 millions $ pour le trimestre, contre un montant négatif de 168,7 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période de neuf mois de 2025, les flux de trésorerie disponibles1 se sont chiffrés à un montant positif de 149,3 millions $, comparativement à un montant négatif de 19,8 millions $ pour la période correspondante de 2024.

Au 31 juillet 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 357,2 millions $, contre 260,3 millions $ au 31 octobre 2024. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés découlant essentiellement des réservations de forfaits voyages totalisaient 305,5 millions $ au 31 juillet 2025, contre 484,9 millions $ au 31 octobre 2024, ce qui reflète la nature saisonnière des activités. Les dépôts des clients pour des voyages à venir s'élevaient à 821,5 millions $ au 31 juillet 2025, soit un montant comparable à celui d'il y a un an.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2025, la Société a conclu des transactions de cession-bail visant trois moteurs GTF2de Pratt & Whitney pour un total de 92,1 millions $, dont 2 moteurs au troisième trimestre pour un total de 61,5 millions $.

La dette à long terme et la subvention publique différée totalisaient 383,9 millions $ au 31 juillet 2025, comparativement à 803,1 millions $ au 31 octobre 2024. La baisse est principalement attribuable à la diminution de la dette à long terme à la suite de la restructuration de la dette de la Société, incluant le remboursement complet du solde de principal de 41,4 millions $ du financement garanti CUGE. Reflétant le produit mentionné ci-dessus, la dette à long terme et la subvention publique différée, déduction faite de la trésorerie, s'élevaient à 26,7 millions $ au 31 juillet 2025, en baisse par rapport à 542,7 millions $ au 31 octobre 2024.

La Société a également renégocié, le 5 septembre 2025, son entente de crédit à terme rotatif, principalement afin de prolonger la date d'échéance du 1er novembre 2026 au 1er novembre 2027.

Indicateurs clés

À ce jour, les coefficients d'occupation du quatrième trimestre sont inférieurs de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même date de l'exercice 2024, alors que les revenus aériens unitaires (ou « yield ») sont supérieurs de 3,1 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, bien qu'ils soient actuellement en tendance baissière.

Pour l'exercice 2025, la Société prévoit une augmentation de 1,0 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2024, reflétant une légère baisse de capacité au cours du quatrième trimestre.

_____________________________ 2 Geared turbofan ("GTF")

Conférence téléphonique

La conférence téléphonique pour le troisième trimestre de 2025 aura lieu le jeudi 11 septembre 2025 à 10 h. Pour rejoindre la conférence sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire en saisissant votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatisé instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

Montréal : 514 400-3794

Amérique du Nord (sans frais) : 1-800-990-4777

Nom de la conférence : Transat

La conférence sera également accessible par webdiffusion en direct : inscrivez-vous ici.

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 18 septembre 2025 au 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 00118 suivi du carré (#). La webdiffusion demeurera disponible pendant les 90 jours suivant l'appel.

Les résultats du quatrième trimestre de 2025 seront annoncés le 17 décembre 2025.

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat d'exploitation ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Dette totale : Dette à long terme plus le montant des obligations locatives, de la subvention publique différée et du passif lié aux bons de souscription, net des coûts de financement reportés associés au financement subordonné CUGE. La direction utilise la dette totale pour évaluer le niveau d'endettement, les besoins futurs de liquidités et le levier financier de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Dette totale nette : Dette totale (décrite ci-haut) moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette totale nette est utilisée afin d'évaluer la situation de trésorerie par rapport au niveau d'endettement de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS

Troisième trimestre Période de neuf mois 2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) $ $ $ $









Résultat (perte) d'exploitation 24 241 (9 837) 9 555 (77 427) Amortissement et dépréciation 62 674 55 412 188 319 160 324 Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation (3 122) 6 668 3 141 4 458 Coûts de restructuration 157 500 4 214 2 477 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (2 771) (4 749) (5 634) (11 925) Résultat d'exploitation ajusté¹ ou BAIIA ajusté¹ 81 179 47 994 199 595 74 795









Résultat net (perte nette) 399 821 (39 893) 254 405 (155 257) Reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise -- -- -- (3 112) Incidence de la variation des taux d'actualisation (3 122) 6 668 3 141 4 458 Coûts de restructuration 157 500 4 214 2 477 Gain sur cession d'actifs (14 060) (392) (19 243) (6 176) Variation de la juste valeur des dérivés (56 637) 7 142 32 142 24 323 Réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées 5 107 (12 781) 2 981 (7 270) Perte (gain) de change 4 869 7 205 (8 658) (6 752) Gain sur extinction de dette à long terme (345 116) -- (345 332) -- Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (2 771) (4 749) (5 634) (11 925) Perte nette ajustée¹ (11 752) (36 300) (81 984) (159 234)









Perte nette ajustée¹ (11 752) (36 300) (81 984) (159 234) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation ajusté servant au calcul du résultat dilué par action 42 351 38 906 40 531 38 733 Perte nette ajustée par action¹ (0,28) (0,93) (2,02) (4,11)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (104 915) (91 137) 271 505 202 781 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 31 202 (29 333) 19 624 (89 325) Remboursement d'obligations locatives (48 421) (48 250) (141 855) (133 298) Flux de trésorerie disponibles1 (122 134) (168 720) 149 274 (19 842)



Au

31 juillet

2025 Au

31 octobre

2024 (en milliers de dollars) $ $ Dette à long terme 180 427 682 295 Subvention publique différée 203 431 120 784 Passif lié aux bons de souscription 19 022 8 519 Obligations locatives 1 365 159 1 465 722 Dette totale1 1 768 039 2 277 320





Dette totale 1 768 039 2 277 320 Trésorerie et équivalents de trésorerie (357 153) (260 336) Dette totale nette1 1 410 886 2 016 984

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, de préserver et de faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2024.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives, citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation, d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes ou autrement.





La perspective selon laquelle, pour l'exercice 2025, la Société prévoit une augmentation de 1,0 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2024, reflétant une légère baisse de capacité au cours du quatrième trimestre.





La perspective selon laquelle les bénéfices du programme Élévation, un plan d'optimisation global visant à maximiser la croissance rentable à long terme, se concrétisent comme prévu et continuent de produire des résultats contribuant à la génération d'un BAIIA ajusté de 100 millions $ d'ici le milieu de 2026.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'œuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables, que la Société sera en mesure d'atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney et que les initiatives identifiées afin d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté (BAIIA ajusté) pourront être mises en œuvre comme prévu et se traduiront par des réductions de coûts et une augmentation des revenus de l'ordre anticipé d'ici la mi-2026. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

( www.transat.com )

Médias : Andréan Gagné

Directrice principale, affaires publiques et communications

[email protected]

514 987-1616, poste 104071



Analystes financiers : Jean-François Pruneau

Chef de la direction financière

[email protected]

514 987-1616, poste 4567



Site media: transat.com/fr-CA/corporatif/medias

SOURCE Transat A.T. Inc.