Faits saillants du premier trimestre :

Revenus de 870,7 millions $, en hausse de 5,0 % par rapport à 829,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 33,6 millions $, comparativement à 20,0 millions $ à l'exercice précédent

de 33,6 millions $, comparativement à 20,0 millions $ à l'exercice précédent Perte nette de 29,5 millions $ (0,73 $ par action), comparativement à une perte nette de 122,5 millions $ (3,10 $ par action) pour la période correspondante de l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1 positifs de 246,6 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles 1 positifs de 129,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent

positifs de 246,6 millions $, par rapport à des flux de trésorerie disponibles positifs de 129,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent Trésorerie et équivalents de trésorerie de 386,7 millions $ au 31 janvier 2026

Dette à long terme et subvention publique différée totalisant 375,0 millions $, par rapport à 813,4 millions $ à la période correspondante de l'exercice précédent

Annonce d'un partenariat stratégique avec le Mouvement Desjardins, appuyé par Visa Canada, dans le cadre du déploiement du programme de fidélité prévu au second semestre de 2026

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. a présenté aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2026.

« Transat a généré de solides résultats financiers au premier trimestre de 2026, reflétant l'élan soutenu découlant de l'exécution rigoureuse de notre stratégie de croissance rentable. Les principales initiatives mises en œuvre au cours des derniers trimestres, dont notre programme Élévation, la diversification de notre réseau et le développement de partenariats, ont généré une hausse des revenus de 5 % ainsi qu'une forte augmentation du BAIIA ajusté1 de 68 % par rapport à l'exercice précédent. Sur le plan opérationnel, la performance est tout aussi satisfaisante, comme en témoigne une croissance du trafic de 2,2 % et un cinquième trimestre consécutif d'amélioration des revenus aériens unitaires. Dans l'ensemble, nos réalisations montrent que Transat fait les bons choix pour jeter les bases qui lui permettront de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Après la fin du trimestre, nous avons temporairement suspendu l'ensemble de nos vols vers Cuba jusqu'au 30 avril en raison de la pénurie anticipée de carburant dans les aéroports à destination, et avons organisé des vols de rapatriement vers le Canada afin d'assurer la sécurité et le bien-être de notre clientèle. Il est important de souligner que nous avons redéployé une partie de la capacité touchée à travers notre réseau Sud, où nous avons observé une hausse de la demande. Nous continuerons de suivre de près la situation afin de déterminer le moment où les vols vers Cuba pourront reprendre en toute sécurité », a ajouté Mme Guérard.

« L'amélioration de la profitabilité au premier trimestre nous encourage. Le BAIIA ajusté1 a fortement augmenté pour s'établir à 34 millions $, porté par la hausse des revenus et une gestion plus efficiente des coûts, reflétant l'impact positif de notre programme Élévation. De plus, grâce à des flux de trésorerie opérationnels solides, nous avons amélioré notre situation financière et avons pu rembourser au cours du trimestre 25 millions $ sur notre entente de crédit à terme rotatif, puis 30 millions $ sur notre facilité de fonds de roulement au début de février », a déclaré Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Transat.

Résultats du premier trimestre

Pour le trimestre clos le 31 janvier 2026, les revenus ont atteint 870,7 millions $, en hausse de 5,0 % par rapport à 829,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse de 2,2 % du trafic, exprimé en passagers-milles payants, ainsi qu'à une hausse de 1,4 % des revenus aériens unitaires (ou « yield »). Pour le trimestre, sur l'ensemble du réseau, la capacité offerte a augmenté de 1,0 % comparativement à celle mise en marché en 2025, alors que celle sur les routes Sud, le principal marché durant cette période, a augmenté de 4,4 %. De plus, à la suite de l'entente conclue au deuxième trimestre de 2025 avec le fabricant d'équipement d'origine des moteurs GTF2, une indemnité financière d'un montant de 5,1 millions $ a été comptabilisée à titre de revenus au cours du trimestre clos le 31 janvier 2026.

Le BAIIA ajusté1 a atteint 33,6 millions $, contre 20,0 millions $ à la période correspondante de 2025. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation des revenus aériens unitaires et la croissance du trafic, combinées à des initiatives de contrôle des coûts, reflétant les bénéfices du programme Élévation. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les coûts persistants liés aux problèmes de moteurs GTF2 de Pratt & Whitney ainsi que par les perturbations opérationnelles en Jamaïque causées par l'ouragan Melissa, malgré la réaffectation de la capacité vers d'autres destinations.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont atteint 296,4 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2026, contre 168,6 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison des variations favorables des soldes du fonds de roulement et de la hausse de la profitabilité. Compte tenu des activités d'investissement et du remboursement des obligations locatives, les flux de trésorerie disponibles1 se sont établis à un montant positif de 246,6 millions $ pour le trimestre, contre un montant positif de 129,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au 31 janvier 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 386,7 millions $, contre 164,9 millions $ au 31 octobre 2025. La trésorerie et les équivalents de trésorerie en fiducie ou autrement réservés découlant essentiellement des réservations de forfaits voyages totalisaient 528,1 millions $ au 31 janvier 2026, contre 430,0 millions $ au 31 octobre 2025, ce qui reflète la nature saisonnière des activités.

Les dépôts des clients pour des voyages à venir s'élevaient à 1 089,6 millions $ au 31 janvier 2026, par rapport à 823,3 millions $ au 31 octobre 2025.

La dette à long terme et la subvention publique différée totalisaient 375,0 millions $ au 31 janvier 2026, comparativement à 400,0 millions $ au 31 octobre 2025. Cette baisse est attribuable au remboursement de 25,0 millions $ sur l'entente de crédit à terme rotatif de la Société.

La dette à long terme et la subvention publique différée, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, totalisaient 11,7 millions $ nets en trésorerie, comparativement à une dette nette de 235,1 millions $ au 31 octobre 2025.

Le 13 février 2026, la Société a procédé au remboursement du solde de 30,0 millions $ sur sa facilité de fonds de roulement subordonnée. La facilité demeure disponible pour des tirages ultérieurs.

Geared turbofan ("GTF ")

Indicateurs clés

À ce jour, les revenus aériens unitaires (ou « yield ») pour le deuxième trimestre de 2026 sont en ligne avec ceux de l'an dernier, dans un contexte d'une capacité en hausse d'environ 5 %, mesurée en sièges-milles offerts. Les coefficients d'occupation sont inférieurs de 1,8 point de pourcentage à ceux observés à la même période l'an dernier, l'écart défavorable étant principalement concentré sur la fin du trimestre.

Pour l'exercice 2026, la Société prévoit une augmentation de 5 % à 7 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2025.

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée) ou BAIIA ajusté : Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat d'exploitation ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat ajusté (perte ajustée) avant charge d'impôts ou BAI ajusté : Résultat avant charge d'impôt (perte avant charge d'impôts) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) : Résultat net (perte nette) avant variation de la juste valeur des dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées, gain sur extinction de dette à long terme, gain à la cession d'entreprises, gain sur cession de placement, gain (perte) à la cession d'actifs, gain sur la cession-bail d'actifs, incidence de la variation des taux d'actualisation utilisés aux fins de la désactualisation de la provision pour conditions de retour, variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (crédits carbone), coûts de restructuration, radiation d'actifs, reprise de dépréciation du placement dans une coentreprise, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés arrivés à échéance durant la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée) par action : Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement et remboursement des obligations locatives. La Société utilise cette mesure pour évaluer les liquidités disponibles à être distribuées de manière discrétionnaire, comme le remboursement de la dette à long terme ou de la subvention publique différée ou la distribution de dividendes aux actionnaires.

Dette totale : Dette à long terme plus le montant des obligations locatives, de la subvention publique différée et du passif lié aux bons de souscription, net des coûts de financement reportés associés au financement subordonné CUGE. La direction utilise la dette totale pour évaluer le niveau d'endettement, les besoins futurs de liquidités et le levier financier de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Dette totale nette : Dette totale (décrite ci-haut) moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette totale nette est utilisée afin d'évaluer la situation de trésorerie par rapport au niveau d'endettement de la Société. La direction croit que cette mesure est utile afin d'évaluer la capacité de la Société à respecter ses engagements financiers actuels et futurs.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS



Premier trimestre 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) $ $





Perte d'exploitation (19 154) (51 956) Amortissement et dépréciation 61 949 62 965 Incidence de la variation des taux d'actualisation (8 590) 7 149 Variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (297) -- Coûts de restructuration 220 3 078 Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (530) (1 267) Résultat d'exploitation ajusté¹ ou BAIIA ajusté¹ 33 598 19 969





Perte nette (29 498) (122 532) Incidence de la variation des taux d'actualisation (8 590) 7 149 Variation du prix au marché des Unités d'émissions admissibles du CORSIA (297) -- Coûts de restructuration 220 3 078 Variation de la juste valeur des dérivés 24 400 (3 462) Réévaluation du passif lié aux bons de souscription et aux actions privilégiées 6 287 (7) Perte (gain) de change (39 848) 47 472 Gain sur extinction de dette à long terme -- (216) Gain sur cession d'actifs -- (5 183) Primes relatives aux dérivés arrivés à échéance au cours de la période (530) (1 267) Perte nette ajustée¹ (47 856) (74 968)





Perte nette ajustée¹ (47 856) (74 968) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation ajusté servant au calcul du résultat dilué par action 40 544 39 466 Perte nette ajustée par action¹ (1,18) (1,90)





Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 296 397 168 578 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (13 654) 7 734 Remboursement d'obligations locatives (36 186) (47 183) Flux de trésorerie disponibles1 246 557 129 129







Au

31 janvier

2026 Au

31 octobre

2025 (en milliers de dollars) $ $ Dette à long terme 179 882 200 818 Subvention publique différée 195 118 199 182 Passif lié aux bons de souscription 18 711 14 235 Obligations locatives 1 271 900 1 347 396 Dette totale1 1 665 611 1 761 631





Dette totale 1 665 611 1 761 631 Trésorerie et équivalents de trésorerie (386 654) (164 920) Dette totale nette1 1 278 957 1 596 711

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière et ses perspectives futures. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, les mesures prises, prévues ou éventuelles par des États concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations et les importations, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société à préserver et faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur pour la Société incluant le refinancement de ses dettes, la capacité de la Société de rembourser ses dettes avec ses fonds générés en interne ou autrement, la capacité de la Société à atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, les risques liés à la cybersécurité, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de la Société de réduire les coûts d'exploitation, entre autres avec les initiatives de son programme Élévation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2025, déposé sur le site SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives, citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation, d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes ou autrement.





La perspective selon laquelle, pour l'exercice 2026, la Société prévoit une augmentation de 5 % à 7 % de la capacité offerte, mesurée en sièges-milles offerts, comparativement à 2025.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles actuellement en vigueur, que la main-d'œuvre demeurera disponible tant pour la Société, ses fournisseurs ainsi que les entreprises rendant des services aux voyageurs dans les aéroports, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet et que les prix du carburant, les taux de change, les prix de vente, les coûts d'hôtels et autres coûts demeureront stables, que la Société sera en mesure d'atténuer de manière adéquate les problèmes liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney et que les initiatives identifiées afin d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté (BAIIA ajusté) pourront être mises en œuvre comme prévu et se traduiront par des réductions de coûts et une augmentation des revenus de l'ordre anticipé d'ici la mi-2026. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 janvier 2026 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

