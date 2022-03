MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Québecor prend acte de la déclaration du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, concernant la transaction projetée de l'achat de Shaw par Rogers. Les intentions du gouvernement fédéral quant à l'importance d'assurer une saine concurrence dans le secteur canadien des télécommunications et de sa volonté de ne pas autoriser le transfert des licences de services sans fil de Shaw à Rogers sont un pas dans la bonne direction.

« Dans son état, la transaction projetée Rogers-Shaw est contraire à l'intérêt public. Alors que Bell, Rogers et Telus contrôlent déjà 90 % des parts de marché du sans-fil au Canada, il est impératif de mettre en œuvre les conditions favorables à l'émergence d'une réelle concurrence pour procurer aux consommatrices et aux consommateurs plus de choix, de meilleurs prix, de meilleurs services et de davantage d'innovations », de déclarer le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

La décision attendue du Bureau de la concurrence Canada par rapport à la transaction Rogers-Shaw serait également une occasion de créer une véritable dynamique concurrentielle durable au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens.

