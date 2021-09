Transaction majeure - Encore plus d'Anticosti pour tous les Québécois

À partir du 5 décembre 2021, Sépaq Anticosti assumera l'exploitation de six nouveaux secteurs de l'île d'Anticosti, incluant 2 auberges, 15 chalets ainsi que diverses infrastructures appartenant à la pourvoirie Safari Anticosti, dont une flotte de véhicules. Cette pourvoirie renommée poursuivra ses opérations et conservera la propriété des secteurs Saumon et Relais au nord-est de l'île où elle continuera à accueillir de la clientèle.

Une propriété québécoise et un accès élargi

Cette acquisition par le gouvernement du Québec à travers la Sépaq protège la vocation et favorise l'accessibilité du territoire pour l'avenir. Elle écarte du même coup la possibilité d'une prise de possession de ces actifs par des intérêts étrangers.

D'ici 2022, une offre harmonisée de forfaits de chasse et le modèle d'exploitation de Sépaq Anticosti s'appliqueront à l'ensemble de son territoire. Cette transaction accroîtra les possibilités de séjours et de forfaits de chasse de tout type dans cette portion de l'île. Le potentiel de développement de forfaits de pêche sera également analysé.

Tout sera fait pour assurer une transition harmonieuse. Un bail à long terme permettra les arrivées de clients et des employés de la Sépaq à l'aéroport de Rivière-aux-Saumons, facilitant ainsi l'accès aux secteurs visés. Les employés et les clients de Safari Anticosti touchés par la transaction pourront s'ils le désirent rejoindre la grande famille Sépaq. La Sépaq continuera à jouer pleinement son rôle de partenaire engagé dans son milieu en favorisant l'emploi local et l'achat dans les commerces de proximité pour l'ensemble de ses activités sur l'île.

Cette transaction avec Safari Anticosti rendue possible par le gouvernement du Québec sera effectuée au montant total de 26,1 millions $. Un montant supplémentaire de 7,3 millions $ a été réservé pour la Sépaq en vue de projets d'aménagement, de mises à niveau et de transition énergétique à venir sur l'île d'Anticosti.

« Le gouvernement du Québec a saisi cette occasion historique de garantir l'accessibilité et de protéger une plus grande partie du joyau sans pareil qu'est l'île d'Anticosti. Cette transaction permettra à la Sépaq d'offrir, à travers ses différents forfaits, un accès plus grand aux splendeurs de ce trésor national. Il s'agira d'une nouvelle façon pour la population québécoise de vivre l'aventure enivrante d'un voyage à Anticosti. »

Ministre responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour

« L'île d'Anticosti regorge de richesses naturelles qui en font une destination touristique de calibre international. Son pouvoir d'attraction n'est plus à démontrer. La nouvelle auberge de Port-Menier, qui a été agrandie grâce au financement du gouvernement du Québec, a affiché complet l'été dernier. Il est tout à fait possible de faire découvrir ce milieu incomparable, dans le respect de son âme, de son caractère unique et de l'authenticité de ses habitants. »

Ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx

« L'engagement de la Sépaq à continuer de favoriser les emplois et le commerce local dans ses activités bénéficiera à l'ensemble de l'économie régionale. L'île d'Anticosti est l'un des fleurons de la Côte-Nord. Nous sommes fiers de sa beauté et de son histoire autant que de la force et de la vitalité de ses communautés. Par cette acquisition, notre gouvernement permettra à encore plus de Québécoises et de Québécois de découvrir ce joyau de notre patrimoine. »

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

« Je tiens à saluer la collaboration et l'engagement du propriétaire de Safari Anticosti, M. Marcel Dutil, et de sa famille, de grands entrepreneurs et des passionnés d'Anticosti, à faire en sorte que la gestion de ce territoire reste entre les mains des Québécois. La Sépaq acquiert des infrastructures d'excellentes qualités et bien entretenues. Nous continuerons à nous montrer à la hauteur de notre responsabilité de mettre en valeur la "perle du Saint-Laurent" et de la préserver. »

Président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron

« Safari Anticosti continuera ses opérations dans certains des plus beaux secteurs de l'île. Nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pourvoirie avec la certitude que nos clients et nos employés qui désirent continuer avec la Sépaq seront traités avec égards et grands soins, et que ce trésor national qu'est l'île d'Anticosti demeure une source de fierté pour tous les Québécois. »

Propriétaire de Safari Anticosti, M. Marcel Dutil

Obtention à partir du 5 décembre 2021 par la Sépaq des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur 1488 km 2 supplémentaires de l'île d'Anticosti. Le territoire de Sépaq Anticosti couvrira alors 5600 km 2 .

supplémentaires de l'île d'Anticosti. Le territoire de Sépaq Anticosti couvrira alors 5600 km . Acquisition de 2 auberges et 15 chalets totalisant 51 chambres, ainsi que diverses infrastructures.

Six nouveaux secteurs de chasse seront exploités à terme selon le calendrier et les forfaits de Sépaq Anticosti : Chaloupe, Rivière-Bell, Aquila, Dauphiné (nord et sud), Box et Lac-Renard.

Les employés actuels de Safari Anticosti touchés par la transaction qui le désirent se verront offrir de rejoindre les rangs de la famille de la Sépaq.

Les séjours 2021 des clients de Safari Anticosti seront honorés selon les conditions entendues lors de leur réservation.

