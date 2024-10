MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Québecor Média inc., par sa division Québecor Affichage, annonce avoir procédé à la clôture de la transaction menant à l'acquisition des activités d'affichage publicitaire pancanadiennes de NEO-OOH, qui ont été regroupées dans Québecor Affichage Neo inc. L'entreprise offrira ainsi plus de 17 000 faces publicitaires à travers le Canada, au bénéfice de ses partenaires-annonceurs.

« Québecor Affichage, avec l'ajout de NEO, a tout en main pour devenir un joueur majeur en affichage au Canada. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant compter sur une nouvelle force de frappe unifiée, qui vient compléter l'offre publicitaire multiplateforme globale de Québecor. Nous pourrons ainsi accélérer notre développement et renforcer notre empreinte publicitaire au Canada », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L'équipe des opérations de NEO rejoindra celle de Michel Drouin, directeur général de Québecor Affichage. L'équipe des ventes de NEO se joindra quant à elle à celle de Québecor Expertise Média, sous la gouverne de Patrick Jutras, chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA.

À propos de NEO

Comptant plus de 600 sites et plus de 3 000 faces publicitaires, les réseaux d'affichage de NEO couvrent 250 municipalités réparties dans neuf provinces au Canada. Il comprend NEO Shopping (centres commerciaux), NEO Fitness (salles de sport), NEO On The Go (stations-service et dépanneurs) ainsi que NEO Mobile (téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs).

À propos de Québecor Affichage

Québecor Affichage est une division de Québecor Média, chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture. Spécialisée dans la gestion et l'exploitation publicitaire de réseaux d'affichage depuis 2012, Québecor Affichage détient la plus grande offre de mobilier urbain au Québec avec plus de 14 000 faces publicitaires. Elle comprend un vaste réseau d'abribus standards et d'abribus numériques ainsi que des faces publicitaires sur les écrans et les dômes de taxis, et sur les autobus. Grâce à sa couverture de marché incomparée et à ses emplacements stratégiques permettant une proximité avec les consommateurs, Québecor Affichage est un incontournable pour rejoindre la population urbaine avec des campagnes publicitaires innovantes.

Ensemble, Québecor Affichage et NEO comptent maintenant plus de 17 000 faces publicitaires à travers le Canada.

SOURCE Québecor Média Inc.

Renseignements : Québecor, [email protected]