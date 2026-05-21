Transac-TERRES 2026 : stabilisation de la valeur des terres agricoles

LÉVIS, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Financière agricole du Québec dévoile son bulletin Transac‑TERRES 2026 qui présente la valeur moyenne des terres agricoles transigées au Québec pour les années 2022 à 2025. Entre 2024 et 2025, la valeur moyenne des terres agricoles transigées a augmenté de 1,7 %, passant de 21 567 $ à 21 939 $/ha. Du côté des terres en culture, la valeur moyenne estimée à l'échelle provinciale était de 33 258 $/ha, comparativement à 30 205 $/ha en 2024.

Les données utilisées pour l'élaboration de ce bulletin proviennent d'une compilation de ventes réalisées en zone agricole et inscrites au Registre foncier de 2022 à 2025. De plus, des sections particulières à chacune des régions présentent des explications sur les variations qui y sont observées.

Informations complémentaires

En regroupant les transactions de terres agricoles, on observe des valeurs moyennes régionales oscillant entre 2 300 $ et 45 000 $ par hectare.

Sur l'ensemble des transactions, 75 % ont été recensées pour les régions de Chaudière-Appalaches, de la Montérégie, de l'Estrie, du Centre-du-Québec et du Bas-Saint-Laurent.

De 2024 à 2025, l'évolution de la valeur moyenne des terres agricoles dans les diverses régions administratives du Québec ne présente aucune tendance générale, puisque la proportion des régions affichant une hausse est presque équivalente à celle des régions enregistrant une baisse.

La Financière agricole rappelle que la valeur unitaire des terres diffère d'une région à l'autre, mais aussi au sein d'une même région. Plusieurs facteurs influencent les conditions d'offre et de demande. Ainsi, le prix à l'hectare peut résulter des caractéristiques liées à la terre elle-même, telles que la qualité des sols, la morphologie du terrain et sa localisation.

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SOURCE La Financière agricole du Québec

Renseignements : Karine Groleau, Conseillère en communications et relations publiques, 418 834-6866, poste 6559