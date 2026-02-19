Concours Tournez-vous vers l'excellence! - 21e édition pour la relève agricole

LÉVIS, QC , le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le concours Tournez-vous vers l'excellence!, organisé par La Financière agricole du Québec (FADQ), est de retour afin de contribuer au rayonnement de la relève agricole du Québec. La période d'appel de candidatures pour l'édition 2026 débute dès aujourd'hui.

Les membres de la relève agricole admissibles ont jusqu'au jeudi 30 avril 2026 pour soumettre leur candidature auprès de leur centre de services de la FADQ. Dix finalistes seront sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil entrepreneurial, de leurs réalisations et des qualités de gestionnaire qui les animent. Pour connaître les critères d'admissibilité et accéder au formulaire d'inscription, visitez la page Web du concours.

Citations

« Miser sur la relève agricole, c'est assurer la vitalité du Québec pour les générations à venir. Sans relève, il n'y a pas d'agriculture. Le concours Tournez-vous vers l'excellence! représente chaque année un moment privilégié pour reconnaître l'audace, le savoir-faire et l'engagement de la relève qui façonne notre agriculture. Avec ce concours, l'autonomie alimentaire du Québec se voit ainsi renforcée dans l'intérêt des citoyennes et citoyens du Québec. Je tiens à féliciter La Financière agricole pour cette initiative porteuse. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Depuis 2005, 200 finalistes de la relève agricole d'ici se sont distingués par la qualité de leur candidature au concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est avec fierté que nous lançons cette 21ᵉ édition, qui met en lumière un leadership inspirant et un sens entrepreneurial affirmé. Les candidates et candidats incarnent une agriculture dynamique et diversifiée, guidée par des valeurs sociales et durables. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Ma participation au concours a été une occasion de prendre un pas de recul sur mon parcours entrepreneurial, de reconnaître le chemin parcouru et de mettre en lumière le travail accompli avec mon équipe. Le processus m'a permis de présenter notre modèle de relève agricole atypique, tout en nommant mes forces, mes valeurs et ma vision comme entrepreneure. Être lauréate a été une grande source de fierté et de motivation, renforçant ma confiance et offrant une belle visibilité à notre entreprise. Cette reconnaissance nous confirme qu'il est possible de bâtir une entreprise agricole durable, humaine et innovante, tout en inspirant la relève à croire en ses projets. »

Éliana Lapierre, grande gagnante de l'édition 2025 du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Un total de 18 000 $ en prix sera attribué à cinq personnes gagnantes : 7 000 $ à la personne couronnée grande gagnante; 3 500 $ à chacun des deux lauréats ou lauréates; 2 000 $ à un ou une finaliste pour ses actions en matière de développement durable; 2 000 $, attribué par le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) II, à un ou une finaliste pour la pertinence de sa formation ainsi que l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires.

Les noms des dix finalistes seront annoncés au cours de l'été.

Le dévoilement du nom des gagnants et des gagnantes aura lieu en novembre lors du Colloque Gestion du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.

